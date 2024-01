Primavera. Punto prezioso con la Spal

Zero a zero con la Spal per la Primavera, che a Casalgrande nella prima giornata di ritorno di campionato, chiude in 9 uomini per le espulsioni di Shaibu e Cruoglio. Un punto prezioso, ottenuto al cospetto della quinta forza del torneo, anche alla luce di quanto accaduto sugli altri campi: la vittoria della FeralpiSalò in trasferta con l’Albinoleffe, infatti, rende ancor più incerta e combattuta la lotta salvezza, coi granata che mantengono un punto di vantaggio sulla penultima posizione, sinonimo di playout a fine stagione.

Sabato trasferta a Bolzano per il match col Sudtirol, che precede di un punto la Reggiana, altra tappa fondamentale per provare a mantenere la categoria.

Reggiana: Motta, Rouiched, Ferrari, Shaibu, Paterlini, Cruoglio, De Marco, Natale (29’ st Barbieri), D’Angelo (29’ st Abbruscato), Tessitori (38’ st Di Turi), Casini (38’ st Grammatica). A disp. Aibangbee, Curti, Campaniello, Sabbar, Dibra, Fontanini.