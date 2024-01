Primavera. Vale oro la vittoria sul Padova

Il 2024 della Primavera della Reggiana (16) si apre con una preziosa vittoria di misura. Al "Gottardi" di Casalgrande, la formazione granata si impone 1-0 sul Padova (20), sesta della classe, conquistando tre punti d’oro nella lotta per non retrocedere. A decidere il match una rete al 27’ di Abbruscato, che batte l’estremo difensore biancoscudato Mangiaracina e proietta i suoi a +5 sul Cittadella, penultimo, punto di riferimento per evitare i playout. Proprio a Cittadella sarà di scena la Reggiana sabato prossimo, nella giornata che chiude il girone d’andata: fondamentale portare a casa un risultato positivo per approcciare al meglio la seconda parte di stagione. Reggiana: Motta, Rouiched, Ferrari, Blanco, Paterlini, Meringolo (13’ st Di Turi), Camara (38’ st D’Ascenzio, 44’ st Curti), Shaibu, Abbruscato (13’ st De Marco), Casini, D’Angelo (38’ st Pirazzoli). A disp. Donelli, Grammatica, Barbieri, Natale, Campaniello, Pederzini, Tessitori.