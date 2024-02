Reggiana. La Primavera a tutto gas con il Sudtirol

Preziosa vittoria esterna per la Primavera (20). La formazione granata passa 3-0 in Alto Adige sul Sudtirol (18) e rilancia le proprie quotazioni in chiave salvezza al cospetto di una diretta rivale per la permanenza in categoria. La squadra di Costa si spiana la strada nella seconda metà del primo tempo, trascinata dalla doppietta di Tessitori: il numero 8 apre le marcature al 22’, per poi replicare a 9’ dall’intervallo; nella ripresa è Fontanini, subentrato da una manciata di minuti a Pederzini, a fare tris. La Reggiana è ora 11ª a +3 sul penultimo posto e sabato ospiterà l’Udinese, terza forza del torneo.

Reggiana: Motta, Rouiched, Ferrari, Blanco (39’ st Grammatica), Paterlini, Meringolo, De Marco (39’ st Dibra), Tessitori (28’ st Barbieri), Pederzini (10’ st Fontanini), Natale, D’Angelo (28’ st Pirazzoli). A disp. Donelli, Di Turi, Mahrani, Campaniello, Abbruscato.