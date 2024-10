Sentite l’ex bomber dello Spezia. Pisano vede i liguri favoriti : "La Reggiana ha carenze in difesa»

C’è un ex bomber dello Spezia che alla Reggiana ha spesso fatto male. Si tratta di Giovanni Pisano, 32 gol in maglia bianca nei campionati di Serie C1 2001-2002 e 2002-2003, all’epoca autentico mattatore della Reggiana.

L’ex attaccante, oggi 55enne, ha parlato del match di sabato, quando i liguri ospiteranno i granata. "Con quel ‘Picco’ e quei tifosi lo Spezia deve sempre giocare per vincere", sottolinea Pisano. Inevitabile andare con la mente alla stagione 2001-2002, quando lo Spezia vinse sia all’andata sia al ritorno segnando alla Reggiana otto reti complessive.

La prima gara si giocò l’11 novembre 2001 al Picco e finì 4-0, con doppietta di Pisano e un gol a testa di Torino e Fiori.

Stesso risultato a Reggio, con doppietta-bis di Pisano e reti di

Bordin e ancora Fiori. "La Reggiana è una squadra che mi portava sempre bene, ai granata avevo fatto gol anche all’Arechi quando militavo nella Salernitana. I granata li ho visti all’opera proprio contro la Salernitana, non mi hanno fatto una grande impressione, ho visto delle carenze in fase difensiva. È una squadra che se messa sotto pressione fa degli errori. Come inquadro il match? Per come stanno adesso le cose, lo Spezia è più squadra e più lanciata, anche se la Reggiana è pur sempre una formazione di Serie B, competitiva. Ma lo Spezia, soprattutto in casa, deve giocare sempre per i tre punti, quel ‘Picco’ e quella curva non ce l’hanno tutti...".