Storie di ex. Cesarini, crack al ginocchio: "Ma non è finita». Favalli è tornato in campo nei dilettanti

"Proverò a tornare per un ultimo ballo, per non smettere così perché non me lo merito… lavorerò ogni giorno, con il sorriso sulle labbra e con l’obiettivo di tornare in campo". Prova a voltare pagina Alessandro Cesarini, 34 anni, dopo la rottura del crociato del ginocchio destro subita al 14’ della sfida tra Livorno e Poggibonsi (Serie D, girone E). Fragilità direttamente proporzionale al talento e una serie infinita di infortuni per il "Mago" (5 reti nei labronici), come nel 2018 in maglia granata (frattura del perone).

SERIE C. Nel girone A, l’Arzignano blocca sull’1-1 il Mantova (Muroni sfiora la rete, titolare anche Panizzi) dopo 6 vittorie consecutive; non ne approfitta il Padova (0-0 a Legnago, sufficienti Kirwan e Favale) che annuncia dall’Entella l’arrivo di Luca Zamparo in prestito con opzione di riscatto. Clamorosa rimonta (da 2-0 a 2-3) dell’Albinoleffe in casa Triestina: Zanini, un assist, migliore in campo, spezzoni per Arrighini e Gatti. Terza vittoria di fila per il Renate di mister Colombo (0-1 contro la Pro Vercelli di Camigliano), nel Vicenza che batte 3-1 la Giana, 7 in pagella per Fausto Rossi. Nel girone B, il 6° gol di Sbaffo (girata di destro) nell’1-1 della Recanatese con la Juve Next Gen, la Spal di Colucci impone lo 0-0 alla capolista Cesena (spezzoni per Kargbo e Varone), sempre a segno fin qui.

Nel girone C, la giornata perfetta di Daniele Mignanelli (prima doppietta in carriera) da fresco ex nel 2-2 della Juve Stabia (Andreoni al rientro) ad Avellino, si ferma a 12 la serie utile della Casertana (non bene Venturi e Montalto): vince il Messina di un ottimo Rosafio. Debutto per Cianci nel 4-0 del Catania sul Brindisi, sorride Zauli: Crotone super (0-4) in casa Turris.

SERIE D. Karim Laribi in testa al girone A nell’Alcione Milano, l’italo-tunisino però non ha trovato ancora il gol, nel girone B l’esordio di Sciaudone con la nuova maglia del Brusaporto (1-1 con il Real Calepina). Nel girone F, il 4° gol di De Silvestro nell’Avezzano e sei ex Reggiana nell’1-1 tra L’Aquila e Chieti. Nei padroni di casa, mister Cappellacci esclude Angiulli (tribuna) e si affida a Del Pinto, Marcheggiani ed al giovane Orsi; negli ospiti Ardemagni (a secco in campionato) resta in panchina.

ECCELLENZA. Ha ripreso a giocare Favalli nei lombardi del Carpenedolo, dopo l’addio polemico di novembre al professionismo; nei campani del Salernum Baronissi prosegue la carriera del 36enne Antonio Letizia, si è ritirato a 31 anni dal calcio giocato Nicolò Sperotto, da metà dicembre è l’allenatore dei piemontesi del Città di Cossato.

ESTERO. Inattivo da metà 2022, riparte dalla 2ª serie marocchina (KACM Marrakech) il 27enne gambiano Yusupha Bobb, l’ex giovanili granata Doumbia (30 anni, 2 presenze in prima squadra nel 2011/12) è il nuovo acquisto del Tadamon Sour (massima serie libanese).

Matteo Genovesi