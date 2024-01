Storie di ex: Kargbo al 4 sigillo (e 8 assist) con il Cesena. Pellegrini segna su rigore per il Vicenza, fa notizia l’insufficienza per Laezza. Decima rete per Ponsat.. Udoh: 7ª perla, Falconieri (37 anni) a raffica: 24 gol in 18 gare

La mancata qualificazione della Sierra Leone, l’ha privato della Coppa d’Africa in svolgimento in Costa d’Avorio, ma Augustus Kargbo si sta decisamente consolando con la maglia del Cesena: nel 4-0 al Pontedera (tutto in 16 minuti tra il 21’ ed il 37’ del primo tempo) il 4° gol stagionale con una deviazione ravvicinata, l’8° assist ed un palo colpito (bene anche Varone). Bianconeri sempre in testa al girone B di serie C, che mantengono 3 punti sulla sorprendente Torres (altra buona gara di Dametto) che fa suo il derby sardo (1-0) con l’Olbia. Nel blitz del Gubbio in casa Fermana (0-2), il 7° sigillo di King Udoh (foto) su imbeccata del reggiano Mercati, la Spal di Leo Colucci perde a Perugia (3-1) dopo sette risultati utili di fila.

Nel girone A, vola il Mantova (bravo Muroni) che supera 0-2 la Pro Sesto e mantiene il +7 sul Padova che batte di misura (1-0) l’Alessandria: esordio convincente per Zamparo, vicino al gol, positivi anche Radrezza e Favale. La quarta rete in campionato di Pellegrini (rigore) non serve al Vicenza, sconfitto 2-1 a Lumezzane: nei biancorossi fa notizia l’insufficienza di Laezza, titolare anche Cavion, Rossi entra nella ripresa.

Nel girone C, frena la Juve Stabia (sulle rispettive corsie Andreoni e Mignanelli), fermata dal Giugliano (0-0), anche il Crotone di Zauli (che ha ceduto Nicoletti in prestito alla Casertana, il lateraleq era fuori lista) non va oltre l’1-1 con la Virtus Francavilla. Si ritrovano da avversari Rosafio (Messina) e Luciani (Taranto): vincono i siciliani 1-0.

SERIE D. Nel girone A, l’Alcione Milano fa la voce grossa: 2-0 al Varese, con Laribi che entra ed offre l’assist del raddoppio, e +8 in classifica sul Chisola (1-0 al Pont Donnaz grazie alla 10ª rete di Ponsat). Nel girone D, Simone Rosso debutta nel Forlì e segna dopo 10’ dall’ingresso, nell’1-3 al Certaldo che consente a mister Antonioli di accorciare su San Marino e Ravenna, bloccato sull’1-1 dal Sant’Angelo grazie al 5° centro di Mecca. Nel girone F, Marcheggiani guadagna il penalty dell’1-1 ma il pareggio de L’Aquila (qualche minuto per Orsi e Del Pinto, Angiulli ha un’occasione allo scadere) di Cappellacci con il Monterotondo è deludente. Nel girone G, il Trastevere di Santovito e Ricci fa suo il match salvezza (2-1) con il Nuova Florida.

ECCELLENZA. Seconda rete di Guidone in maglia Cittadella Modena, come per la meteora granata in Serie B, Germoni, nei laziali dell’Aranova, si sblocca Bardeggia con i marchigiani del K Sport Montecchio Gallo (4 gol nel Montegiorgio fino a dicembre).

PROMOZIONE. In Veneto Florian a quota 7 nella Piovese, nei campani dell’Heraclea, il 37enne Vito Falconieri a raffica: doppietta e 24 centri in 18 giornate. ESTERO. Nella A rumena, delude il Cluj (Ajeti nell’undici, Mogos in panca) superato 1-0 dal Botosani (esonero per l’italiano Mandorlini); in Coppa d’Africa ancora senza minuti Guiebre nel Burkina Faso (1-0 sulla Mauritania, 2-2 con l’Algeria), stasera la terza sfida del girone con l’Angola.