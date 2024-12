Le news. Dirige Colombo. La scorsa primavera arbitrò Milan-Inter

Sarà Colombo (foto) della sezione di Como ad arbitrare l’importante sfida che domani alle 17,15 vedrà la Reggiana impegnata al ‘Tombolato’ di Cittadella. Una gara delicatissima in chiave salvezza e che arriva dopo una lunga serie di episodi molto discussi (Cesena, Sassuolo e Modena in primis) che non hanno sorriso ai granata; forse anche per questo motivo il match è stato affidato ad un fischietto considerato tra i migliori in circolazione tanto che la scorsa primavera fu proprio lui a dirigere il derby di Milano che assegnò lo scudetto all’Inter di Simone Inzaghi. Assieme a lui ci saranno anche gli assistenti Rossi e Di Gioia con il ‘quarto uomo’ Ursini, mentre al Var ci sarà Prontera con l’aiuto di Serra. Attenzione ai cartellini gialli per Marras e Vergara, entrambi diffidati e quindi a rischio squalifica.

Nel frattempo sono arrivati a quota 400, sui 1144 disponibili, i biglietti venduti per domani, con i tagliandi che potranno essere acquistati su ‘Ticketone’, ma solo fino alle 19 di oggi (il costo è di 14 euro a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita).

La diciottesima giornata, penultima del girone d’andata, inizierà già stasera alle 20,30 con l’anticipo tra Salernitana e Brescia.

È inoltre già attiva, ma in questo caso attraverso il circuito ‘Vivaticket’ la prevendita per la gara di giovedì che dalle 15 vedrà la Reggiana ospitare la Juve Stabia al ‘Città del Tricolore’. Un’altra partita importantissima in chiave salvezza. Francesco Pioppi