Reggiana in ansia: Andrea Meroni a rischio per la partita contro il Brescia

C’è preoccupazione per Andrea Meroni. Il difensore, uscito anzitempo sabato per un dolore muscolare, oggi verrà sottoposto a esami per accertare di cosa effettivamente si tratta. Ma non c’è ottimismo per quanto concerne il suo recupero per la partita di Brescia di lunedì.

Sta invece meglio Manolo Portanova, pure lui uscito prima del fischio finale di Reggiana-Pisa: il fantasista ieri aveva molto meno dolore al polso destro rispetto a sabato, quando dal campo del Città del Tricolore era finito direttamente al pronto soccorso convinto di avere una frattura. Poi scongiurata dalla radiografia. Oggi il granata verrà sottoposto ad altri esami, ma c’è ottimismo rispetto alla sua presenza a Brescia.

Tutto ok per Alessandro Sersanti, pure lui sostituito prima della fine: il centrocampista sta bene e oggi si allenerà regolarmente.

Altra nota positiva il rientro di Mario Sampirisi, che ha recuperato dall’infortunio.

Intanto ieri si è chiuso il 33° turno e per la Reggiana è arrivata un’altra brutta notizia: il Mantova, che perdeva 2-0 in casa con lo Spezia, è riuscito a pareggiare, incassando un punto prezioso per la salvezza.

La squadra di Dionigi è penultima a 32 punti. A 33 c’è la Salernitana, poi cinque squadre a 35: Cittadella, Sampdoria, Sudtirol e Brescia. Le ultime due oggi sarebbero salve. Il tempo per recuperare c’è (15 punti a disposizione), ma preoccupa la condizione psico-fisica della Reggiana.