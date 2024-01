Storie di ex: show di King Udoh nel Gubbio che ribalta (1-2) lo svantaggio contro il Pineto. Per Fausto Rossi 300ª gara nei professionisti. Scappini-Highlander: a 36 anni decide ancora le partite

Compirà 36 anni tra meno di un mese, Stefano Scappini (in versione mascherata nella foto), ma il vizio del gol resta quello di sempre. Il centravanti perugino, ex di turno, al 6° centro stagionale (quattro da subentrato), entra a match in corso e regala al Novara con un colpo di testa al 90’, il derby contro l’Alessandria (1-0). Sempre nel girone A, secondo successo consecutivo per il Renate (Sorrentino resta a guardare) di mister Colombo con il 3-1 sul Fiorenzuola; tra gli ospiti Cremonesi infila il proprio portiere in occasione del raddoppio, lamentando inutilmente con l’arbitro una spinta decisiva di un attaccante nerazzurro. Otto ex granata nella sfida tra Albinoleffe e Vicenza. Finisce 0-0. Tra i seriani bene Zanini, Arrighini entra nel finale, Gatti in panchina, Genevier infortunato; nei biancorossi Laezza positivo, Cavion e Pellegrini faticano, Fausto Rossi gioca uno spezzone e colleziona la 300ª gara da professionista. Ancora una buona prova di Vallocchia nella Triestina che passa (0-1) a Trento, palo di Capone nell’Atalanta under 23 corsara (0-1) in casa Virtus Verona (Manfrin negli undici).

Nel girone B, Cesena e Torres fanno il vuoto. Basta un gol di Corazza ai cesenati (spunto decisivo di Kargbo, titolare con Varone) per battere l’Olbia, rispondono con il 3-2 casalingo sulla Recanatese di Sbaffo, i sardi (testa di Dametto per l’1-0, il difensore non segnava da un anno e mezzo), che si mantengono a -2 dai bianconeri. Lo show di King Udoh nel Gubbio che ribalta (1-2) lo svantaggio contro il Pineto (Volpicelli a segno dopo 17 secondi, Chakir incorna a lato il potenziale 2-2 nel recupero): l’ex giovanili granata infila la sesta rete stagionale con un tocco sotto e serve l’assist del raddoppio. Un’autorete di Pellizzari ad inizio ripresa costringe al ko casalingo l’Ancona (0-1 Entella), a Pesaro la Spal di Colucci trova l’1-1 al 94’ (5 pareggi e una vittoria nelle ultime 6), capitan Espeche e Martinelli in campo nello 0-2 del Pontedera sul Sestri Levante: toscani sesti in graduatoria.

Nel C, la Casertana (positivi Venturi e Anastasio, Montalto resta in panca) supera il Monopoli (1-2), ottiene il 12° risultato utile di fila e rosicchia 2 punti (ora a -5) alla capolista Juve Stabia (bravo Mignanelli) che tra il 93’ ed il 95’ si fa clamorosamente raggiungere in casa dal Monterosi (finisce 2-2). Sperava in un esordio migliore Rosafio con la maglia del Messina (prestito secco dalla Spal): il trequartista non lascia il segno nella sconfitta (1-2) con il Cerignola. Una sassata su punizione di Giron (1° gol in maglia Crotone, al secondo anno con i calabresi) apre il netto 3-0 della squadra di Lamberto Zauli sul Catania, Luciani e Calvano negli undici del Taranto che vince a Foggia 1-2.

Matteo Genovesi