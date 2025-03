Rivoluzione Vis, cinque fuori con la Pianese. Stellone costretto a inventarsi la formazione

Vukovic, Cannavò, Peixoto, Coppola e Okoro. Sono queste le assenze che la Vis dovrà fronteggiare, tra convocazioni in nazionale, infortuni e squalifiche, nella gara con la Pianese di sabato al Benelli (ore 15). Il portiere dopo Pescara è partito per Doha, dove sarà di scena con la Croazia U21 fino al 26 marzo per l’International Cup; debutto oggi con Australia-Croazia. La Vis lo riavrà per il derby con l’Ascoli. C’è la Nazionale, ma quella azzurra, anche per Francesco Coppola, convocato con l’U20 di Corradi per il torneo Elite Turchia-Italia, in programma domani a Istanbul (ore 16). Qui il problema per la Vis non si pone, anche perché Coppola è stato squalificato dopo l’ammonizione di Pescara. Era in diffida, così come Okoro.

Quanto a Peixoto, paga con un turno (poteva andare peggio) l’espulsione rimediata all’Adriatico a partita conclusa. In casa Vis ora restano tre i diffidati: Cannavò, Nicastro e Vukovic. Ben saldo il primato di ammonizioni nel girone: siamo arrivati a quota 108; 5 le espulsioni (3 volte Coppola, una Neri e Peixoto).

C’è poi Kevin Cannavò, ancora alle prese con il problema muscolare manifestatosi nella partita con il Carpi. Potrebbe rientrare con l’Ascoli, ma non vi sono certezze. Sempre in tema di squalifiche, mister Stellone sconterà la seconda delle 4 giornate.

Il cumulo di assenze impone a Stellone di trovare soluzioni nuove. In porta si prevede il debutto di Alessio Pozzi; in difesa al posto di Coppola dovrebbe agire Tonucci, con il probabile rientro di Bove a sinistra (in alternativa Neri), visto che Zoia sarà prevedibilmente avanzato a centrocampo. Anche perché in quel ruolo i candidati scarseggiano, causa defezioni di Cannavò e Peixoto. A destra dovrebbe essere riproposto Tavernaro, Raychev possibile alternativa. In attacco Lari affiancato a Nicastro, in alternativa Orellana seconda punta.

I provvedimenti del giudice.