"Bonucci e Dybala: un Pallone Nobile e uno Leonardesco"

Franci

Si dirà: ma Dybala non è antipatico come Bonucci. Dybala gioca un pallone nobile e raffaelliano, Bonucci Leonardesco, ma non nel senso di Da Vinci. E’ uno che vive la maglia come una pelle elettrica, rude e ruvido, se ce l’hai lo adori e se ce l’hai contro, non c’è nemico migliore da fischiare. I tifosi della Roma hanno sacrosanta facoltà di scegliersi i loro idoli. O di rifiutarli. E non è neanche così brutto che una proprietà arrivi a far saltare un affare per rispetto del sentimento tifoso. Un tocco di flebile romanticismo che accarezza il ’cattivismo’ con cui Bonucci è stato mandato a quel Paese. Senza eufemismo.