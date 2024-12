Mercato Roma: contatti sempre più intensi tra Dybala e Galatasaray. Juric verso la Premier

Roma, 18 dicembre 2024 – Le scorse ore hanno acceso una voce di mercato non da poco e nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più corpo. Già in estate la Roma aveva chiesto a Paulo Dybala e al suo agente di guardarsi attorno a caccia di una possibile destinazione gradita e al momento a voler tentare il giocatore sembra esserci la Turchia. Nelle ultime ore infatti si sarebbero allacciati i contatti tra l'entourage della Joya e il Galatasaray, formazione di Istanbul campione in carica della Super Lig turca, ora alla caccia dell'ennesimo colpo da novanta, dopo aver messo sotto contratto nelle ultime stagioni ragazzi del calibro di Nicolò Zaniolo, Mauro Icardi, Dries Mertens e ultimo in ordine cronologico Victor Osimhen.

Il giocatore avrebbe già dato il proprio benestare alla trattativa e il club starebbe cercando di capire con quali cifre convincere il giocatore a lasciare l'Italia 12 anni dopo il suo arrivo nel Palermo allora di Zamparini. Già in estate c'erano state le prime schermaglie d'addio tra la Roma e il giocatore: un lungo corteggiamento da parte dell'Al-Qadsiah, le parti sempre più vicine a un accordo fino al messaggio Instagram che annunciava la sua permanenza in giallorosso, per il giubilo del tifo capitolino. Ora la telenovela di mercato si può riaprire e questa volta a rinforzarsi sarebbe, nel caso, una rivale diretta di Europa League. Stando a quanto emerso nelle ultime ore la Roma già a gennaio potrebbe vivere un pesante cambiamento in termini di protagonisti, con tanti veterani sulla lista partenti.

A confermare non tanto la trattativa, ma di certo l'interesse del Galatasaray per Paulo Dybala, ci ha pensato Metin Ozturk, vice-presidente del club. Il portale di calcio turco Webaslan avrebbe infatti riportato alcune dichiarazioni del numero due della squadra campione di Turchia in carica circa il mercato di gennaio. Queste le sue parole: "Nel mercato invernale ci saranno arrivi e partenze. Si procederà secondo le richieste di mister Okan e del team di osservatori. Non mi occupo io del mercato, ma so che ci sono trattative in corso. È normale che molti giocatori siano interessati al nostro club. In una squadra con grandi obiettivi come il Galatasaray, ogni calciatore vorrebbe giocare". Nessuna conferma dunque, ma di certo un indizio per chi potrebbe vestire un nuovo giallorosso a partire dal prossimo giugno.

Il mercato non è però acceso solo per i giocatori della Roma, ma anche per chi il giallorosso lo ha vissuto, ma non è riuscito a farne parte. Si tratta di Ivan Juric, allenatore attualmente libero dopo l'esperienza tutt'altro che positiva con i capitolini, terminata per fare spazio proprio all'arrivo di Claudio Ranieri. Per lui infatti sembra possano aprirsi le porte della Premier League, nello specifico il Southampton, ultimo a soli cinque punti, potrebbe puntare sull'allenatore balcanico per il proprio futuro. Russell Martin è già stato allontanato dalla squadra e oggi in Carabao Cup contro il Liverpool in panchina ci sarà il tecnico dell'under 21 Simon Rusk, poi verrà trovato il sostituto con anche il croato tra i papabili. Già nella giornata di domani potrebbe arrivare l'annuncio del nuovo allenatore dei Saints.