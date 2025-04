Roma-Hellas Verona in tv: probabili formazioni e dove vederla. Sfida tra sogno Champions e corsa salvezza

Roma 18 aprile 2025 - Ogni partita può fare la differenza tra obiettivi raggiunti e sogni infranti, ora ogni punto vale doppio. La giornata è la numero 33 del campionato di Serie A, dopo questa solo cinque appuntamenti separeranno le squadre dalla fine di questa stagione. La Roma può ancora sperare e con una vittoria vuole continuare a inseguire il sogno Champions: un vero e proprio miracolo dopo l'avvio complicato di stagione. Il Verona invece con tre punti potrebbe mettere i lucchetti sul proprio discorso salvezza e mantenere la massima serie un'altra stagione. Queste ambizioni si affronteranno nella serata di domani, sabato 19 aprile 2025, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

La Roma continua il suo percorso da imbattuta in campionato nell'anno nuovo, al tempo stesso però è reduce da due pareggi consecutivi, che ne hanno interrotto l'ascesa verticale delle settimane precedenti. Certo gli avversari erano di livello altissimo, come Juventus e soprattutto la Lazio nel derby, ma una rimonta come quella cui sono chiamati i giallorossi passa anche da questo. Il vantaggio del fattore campo e la chance di un avversario sulla carta meno performante, può però riaprire la striscia di vittorie capitoline. Dovbyk ed El Shaarawy, nonostante i rispettivi problemi fisici, saranno parte della sfida vista la loro convocazione. Sarà infatti necessario tutto il potere di fuoco a disposizione della Roma per penetrare la retroguardia avversaria. La squadra di Zanetti, dopo una prima parte di stagione con tante, troppe reti subite, ha serrato i ranghi e nelle ultime cinque partite ha subito appena tre reti, mantenendo la porta inviolata in altrettante occasioni. Occhio però a scoprirsi, perché in avanti gli scaligeri sanno far male.

I risultati recenti del Verona, hanno permesso alla squadra scaligera, quasi in maniera analoga alla Roma, di ottenere tutti quei punti necessari a raggiungere i propri obiettivi. La squadra gialloblù ha avuto un andamento molto altalenante in stagione. Nella prima parte di campionato ha alternato poche vittorie a tante sconfitte, trovando il primo pareggio della stagione solo nell'ultima del girone d'andata. Da lì in poi però la marcia dei veneti è migliorata sensibilmente. A differenza della prima parte di stagione, la squadra scaligera ha serrato i ranghi dietro: dalle partite ad alto punteggio della prima parte, a gare molto più intense giocate sul filo dell'equilibrio e decise da pochissime reti. Questo ha permesso ai veneti di ottenere tanti punti, non solo abbastanza per uscire dalla zona retrocessione, ma anche per allungare e trovarsi oggi a +8 sulla zona rossa, con la chance di andare anche in doppia cifra di margine al termine di questa giornata. Numeri da sogno, per una formazione che anche questa stagione ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per poter coltivare il sogno di un altro anno in Serie A.

La designazione dell'Aia per la sfida di sabato 19 aprile 2025 allo stadio Olimpico tra Roma e Verona ha visto la selezione di Luca Pairetto della sezione di Nichelino per la direzione di gara. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco) e Alessandro Cipressa (Sez. AIA di Lecce), con quarto uomo Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo). In sala Var seguiranno la gara invece Paolo Mazzoleni (Sez. AIA di Bergamo) e Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo). Per l'arbitro si tratterà della direzione numero 23 di stagione, la dodicesima in Serie A, a cui ne aggiunge 4 internazionali tra Europa, Conference e Nations League, 1 di Coppa Italia, 5 di Serie B e 1 anche nella Super League greca. Sono 18 i precedenti di Parietto con la Roma, con un bilancio di 12 successi romanisti, 3 pareggi e 3 ko; sono invece 11 gli incroci con il Verona, lo score è di 3 successi, 2 pari e 6 sconfitte per i veneti.

Probabili formazioni

Per la sfida contro il Verona sono principalmente in attacco i dubbi di formazione di Ranieri. In avanti infatti Dovbyk è convocato, ma non è al 100%, per questo Shomurodov si tiene pronto per sostituire l'ucraino. Alle sue spalle non dovrebbe essere in dubbio la posizione di Soulé, mentre Baldanzi è il favorito per giocare al suo fianco. In mediana Koné e Paredes dettano il tempo di gioco, mentre Saelemaekers corre a destra e Angeliño a sinistra. Dietro dovrebbe essere confermato Çelik titolare con Mancini e N'Dicka a completare il reparto davanti a Svilar.

Paolo Zanetti si presenta alla sfida contro la Roma senza il suo migliore attaccante, ovvero Tengstedt, quindi pronto Mosquera, insieme a Sarr, per sostituirlo. Il trequartista sarà Bernede, mentre in mediana, agiranno Duda e Niasse al centro, supportati da Tchatchoua e Bradaric. La linea a tre davanti a Montipò sarà invece composta da Coppola, Dawidowicz e Valentini.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Coppola, Dawidowicz, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. All. Paolo Zanetti.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Roma ed Hellas Verona dello stadio Olimpico, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di sabato 19 arpile 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini.