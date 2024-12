Coppa Italia, Roma-Sampdoria: probabili formazioni, orario e dove vederla

Roma, 18 dicembre 2024 – Per molti un obiettivo secondario, a volte addirittura un ostacolo per quelle che sono le proprie ambizioni o possibilità, ma la Coppa Italia per alcuni ha il fascino anche del riscatto. Un campionato storto si può raddrizzare con una grande prestazione nella coppa nazionale e un successo finale in quest'ultima può far entrare in Europa dalla porta di servizio. Potrebbero essere queste e non solo le motivazioni che spingeranno Roma e Sampdoria a darsi battaglia in questi ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Da una parte i giallorossi di Claudio Ranieri possono riscattare lo scadente avvio di campionato cercando di conquistare l'Europa passando dalla coppa, dall'altra la Sampdoria, in ritardo anch'essa in Serie B, ma che potrebbe attingere alla competizione per trovare nuove energie in una risalita playoff. Il calcio d'inizio è fissato alle 21 di mercoledì 18 dicembre allo stadio Olimpico.

Sembravano avere imboccato la giusta strada, in termini di prestazione, i giallorossi, i quali però sono stati ritrascinati a una ben più mesta realtà nell'ultimo turno di campionato. La caduta contro il Como ha colto tutti di sorpresa in casa romanista: una sconfitta completamente inaspettata che ha fatto fare un passo indietro pesantissimo dopo i due successi con Lecce e Sporting Braga in Europa. Per questo in casa Roma è necessario ripartire di nuovo, cercando di ottenere anche un rimbalzo morale per ricominciare a macinare punti in campionato, dove la zona retrocessione è sempre più spaventosamente vicina. Non solo questo, come scritto in precedenza al vincente della Coppa Italia viene anche assegnato un posto in Europa League. Per una squadra come la Roma, attualmente relegata addirittura nella parte destra della classifica, non si può sottovalutare l'occasione portata in dote da questa competizione. Una ragione in più per disfarsi della rivale blucerchiata e procedere ai quarti di finale, dove eventualmente si sconterà contro il Milan.

I giallorossi non sono però i soli a vivere un momento complicato di stagione. In casa Sampdoria infatti si sta cercando il sereno dopo un periodo burrascoso in una stagione iniziata con elevate aspettative, ma che in realtà sta ricalcando a grandi linee proprio quelle della Roma. È curioso infatti come, a una categoria di distanza, le situazioni tra queste due squadre, prossime avversarie in Coppa Italia, si somiglino così tanto. Proprio come i giallorossi, anche i blucerchiati hanno appena ufficializzato il loro terzo allenatore di stagione in Leonardo Semplici, dopo aver esonerato in pochissime giornate il titolare di inizio campionato (Andrea Pirlo) e negli ultimi giorni anche Andrea Sottil. La squadra aveva ambizioni di play-off, ma nonostante il mercato ambizioso al momento gravita nei bassifondi della Serie B con un margine risicatissimo sulla zona play-out. La Coppa Italia così non può essere un obiettivo per la squadra genovese, ma la sfida contro la Roma può fare da test per aiutare Semplici a migliorare sul campo l'alchimia della sua nuova Sampdoria.

L'Aia ha comunicato come la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria dello stadio Olimpico è stata affidata a Federico Dionisi della sezione di L'Aquila. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Palermo, con Doveri quarto uomo, mentre Maggioni e Meraviglia saranno i due addetti alla Sala Var. Per l'arbitro abruzzese si tratterà della direzione numero 8 della propria stagione di, la seconda di Coppa Italia a cui ne aggiunge 2 di Serie A e 4 di Serie B. Un solo precedente tra l'arbitro e i giallorossi, con un successo nell'occasione da parte dei capitolini, sono 8 invece gli incroci passati con la Sampdoria per un bilancio di 4 vittorie e altrettante sconfitte. Nel secondo turno di questa competizione Dionisi aveva diretto il derby lombardo tra Monza e Brescia, vinto dai biancorossi per 3-1.

Probabili formazioni

La Coppa Italia può diventare un obiettivo, ma prima è necessario trovare stabilità in campionato e allora per Claudio Ranieri è in vista un ricco turnover. Assente per febbre Hummels, Mancini andrà a riposo con la difesa che va a comporsi con Çelik braccetto di destro, N'Dicka al centro ed Hermoso a sinistra, davanti a Svilar. In mediana Pisilli e Paredes dovrebbero essere i titolari mentre sugli esterni si va verso le opzioni Abdulhamid e Zalewski. Davanti dovrebbe tornare titolare Dovbyk, questa volta sostenuto da Soulé e Pellegrini.

Nella sua prima panchina blucerchiata Semplici si è affidato a un 3-5-2 rompendo la linea a quattro spesso usata da Sottil. Da questo terzetto arretrato dovrebbe partire la Samp, con la linea composta da Venuti, Meulensteen e Riccio davanti a uno tra Ghidotti (favorito), Vismara o Silvestri. In mediana Benedetti e Bellemo affiancheranno Ricci, mentre sulle fasce Depaoli andrà a destra e Ioannou sul lato opposto. In attacco si va verso la coppia di grandi protagonisti, fin qui mancati di continuità, Tutino e Coda.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. All. Leonardo Semplici.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Sampdoria dello stadio Olimpico, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, inizierà alle 21 di mercoledì 18 dicembre 2024. Il match sarà visibile in chiaro su Italia Uno, La partita sarà disponibile anche in streaming anche su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Mediaset Infinity oppure sul sito internet di SportMediaset.it su tablet, pc e smartphone. A raccontare la sfida ci saranno Massimo Callegari e Simone Tiribocchi a commentare il match dell'Olimpico.