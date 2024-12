Coppa Italia, Inter-Udinese: Inzaghi con il Tucu. Dove vederla in tv

Bologna, 18 dicembre 2024 – Si chiude il quadro degli ottavi di Coppa Italia con l’ultima partita in programma a San Siro tra Inter e Udinese. I nerazzurri di Inzaghi, in piena corsa per tre trofei, vogliono dare continuità dopo il set rifilato alla Lazio in campionato, e soprattutto riscattare la dolorosa eliminazione di un anno fa in casa contro il Bologna di Motta. Di fronte i friulani di Runjaic, che possono giocare in tranquillità avendo una buona posizione in campionato e quindi anche a cuor leggero per cercare l’impresa al Meazza. Sarà ampio turnover per Inzaghi visto l’impegno di lunedì contro la Lazio e quello in campionato il 23 contro il Como. Stesso discorso per l’Udinese, che cercherà lo scalpo dei nerazzurri con qualche seconda linea.

Probabili formazioni

Inzaghi dovrebbe ruotare fin dalla porta, dove dovrebbe debuttare Martinez al posto di Sommer, con una linea difensiva composta da Darmian, Bisseck e Augusto. Rifiatano i big a centrocampo, quindi spazio a Frattesi, Asllani e Zielinski, così come in attacco dove non ci sarà la Thu-La bensì Taremi e Correa. Nell’Udinese probabile coppia di attacco Bravo-Brenner con Modesto e Kamara a dare brillantezza in fascia. INTER (3-5-2): J. Martinez; Darmian, Bisseck, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Zielinski, Buchanan; Taremi, Correa. All. Inzaghi. UDINESE (4-4-2): Sava; Abankwah, Kabasele, I. Touré, Ebosse; Rui Modesto, Karlstrom, Atta, Kamara; Iker Bravo, Brenner. All. Runjaic.

Precedenti

Sono 117 i precedenti totali tra Inter e Udinese, con 61 vittorie nerazzurre, 32 pareggi e 24 successi friulani. Il primo precedente della storia risale alla Prima Divisione 1925/1926 con la vittoria esterna dei meneghini per 3-4, mentre la prima affermazione dei friulani è datata 16 febbraio 1951 con il 2-1 di Udine. In generale, l’Inter è in striscia positiva contro l’Udinese da quattro partite – tutte vittorie – e l’ultimo successo friulano è del 18 settembre 2022 per 3-1 con Bijol, Arslan e l’autogol di Skriniar a rimontare l’iniziale vantaggio di Barella. A livello di Coppa Italia i precedenti sono 12 con 5 vittorie nerazzurre, 2 vittorie bianconere e 5 pareggi. L’ultimo precedente è degli ottavi 2013/2014 quando al Friuli vinse l’Udinese 1-0 con gol di Maicosuel contro l’Inter di Mazzarri che aveva Carrizo in porta, Campagnaro, Andreolli e Samuel in difesa, Nagatomo, Mudingayi, Kuzmanovic, Guarin e Zanetti in mezzo, Milito e Kovacic davanti. Contando i soli precedenti a San Siro, l’Udinese non ha mai vinto in Coppa Italia e il bilancio recita quattro vittorie interiste e un pareggio. L’ultimo precedente a Milano è della semifinale di andata del 22 marzo 2006 con la vittoria interna per uno a zero a firma Santiago Solari, mentre la gara di ritorno al Friuli terminò 2-2

Dove vederla

Inter-Udinese si gioca alle ore 21:00 di giovedì 19 dicembre per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Disponibile la diretta in chiaro su Italia 1, canale 6 del digitale terreste. La vincente affronterà la Lazio, che ha eliminato il Napoli di Antonio Conte. Leggi anche - Juve, Motta ritrova Koopmeiners