Mercato Roma: Bonucci possibilità concreta, Mourinho chiede Chalobah al Chelsea

Roma 25 dicembre 2023 - Dalla Germania all'Italia il passo è breve e Leonardo Bonucci ha deciso di tornare nel Bel Paese per festeggiare il Natale in famiglia. Nulla fuori dall'ordinario se non fosse che il giocatore potrebbe anche restare qui dopo la ripresa. La Roma è a caccia di un difensore centrale, visti i guai fisici di Chris Smalling e il recupero complicato di Marash Kumbulla, a cui si andrà anche a sommare l'assenza di Evan N'Dicka per la Coppa D'Africa. Rotazioni troppo corte per una squadra ambiziosa come quella giallorossa, ancora impegnata sul fronte europeo, con gli spareggi per gli ottavi di Europa League da affrontare contro il Feyenoord, e in piena corsa per il quarto posto, a soli tre punti di distacco dal sorprendente Bologna di Thiago Motta.

Così il nome dell'ex centrale juventino è schizzato in cima alla lista delle preferenze romaniste. Bonucci, dopo un avvio dove ha trovato molto spazio, quando l'Union Berlino ha collezionato una sequenza imbarazzante di sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions League, ma dal cambio in panchina, lo spazio per il Campione d'Europa 2021 si è ridotto drasticamente. Ridotto al limite delle rotazioni, l'azzurro sta meditando un rientro in Italia, con l'intenzione di provare a strappare una convocazione per Euro 2024. I contatti con Tiago Pinto e gli uomini mercato romanisti si sono intensificati nelle ultime ore, con nuove discussioni alla vigilia di Natale. Negli uffici di Trigoria si ragiona sulla fattibilità dell'operazione.

Dal gruppo squadra sono arrivati consensi importanti per l'ingaggio di Bonucci. Dall'ex compagno di squadra Paulo Dybala, ad altri elementi importanti della squadra come i membri della spedizione azzurra vincente a Euro 2020, tutto sembra convergere verso una fumata bianca all'operazione. In estate il difensore dell'Union Berlino era stato vicinissimo a Roma, sponda laziale, e ora sembra pronto ad abbracciare l'ipotesi giallorossa, vista la poca fortuna avuta fin qui nell'avventura tedesca. L'operazione a livello economico sarebbe low cost, visto come il contratto del giocatore scadrà a giugno e i capitolini dovrebbero solo pagare il suo ingaggio, di circa un milione di euro, fino a fine stagione.

Se Bonucci al momento sembra il nome in pole position nelle idee della Roma, non è di certo il solo sui tavoli delle riunioni di mercato a Trigoria. Secondo il The Mirror infatti Mourinho avrebbe chiesto esplicitamente a Tiago Pinto di provare a ingaggiare anche Trevor Chalobah del Chelsea. Il ragazzo inglese nato in Sierra Leone con Mauricio Pochettino sta faticando a trovare spazio, per questo i londinesi potrebbero anche immaginare una cessione a gennaio. Il primo contatto tra i due club c'è già stato, stando a quanto riportato del tabloid inglese e potrebbe esserci una piccola apertura per l'arrivo in prestito, la trattativa non si prospetta però semplice. In estate il talento del classe '99 era stato accostato anche all'Inter, prima che i nerazzurri virassero su Bisseck per completare il reparto arretrato. Altri nomi accostati ai giallorossi fin qui sono quelli di Arthur Theate (Rennes), Jakub Kiwior (Arsenal), Oumar Solet (Red Bull Salisburgo) e Clément Lenglet (Barcellona, ma in prestito all'Aston Villa).