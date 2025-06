Mercato Roma: l'Inter riscatta Zalewski, N'Dicka interessa al Real, Lucumí il sostituto?

Roma 24 giugno 2025 - Rispetto in pieno il copione descritto nella gironata di ieri, la Roma e Nicola Zalewski si separano definitivamente. Il giocatore nonostante non sia stato sempre brillante nei suoi 6 mesi di prestito in maglia nerazzurra, ha convinto la dirigenza meneghina del suo potenziale e il suo contratto verrà riscattato. Dopo oltre un anno di tira e molla con la società romanista, la decisione presa dall'Inter mette fine a questo rapporto irreparabilmente incrinato. La cifra che il club meneghino verserà alla Roma è intorno ai 6,5 milioni di euro, come pattuito nella sessione di mercato invernale. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal club capitolino nella tarda serata di ieri.

"L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Nicola Zalewski all'Inter. Nel mercato invernale l'esterno si era trasferito all'Inter in prestito fino al termine della stagione, facendo parte della rosa nerazzurra arrivata in finale di Champions League. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Zalewski ha collezionato 123 presenze e 2 gol con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Nicola!".

Chivu può così festeggiare negli Stati Uniti il primo vero acquisto della stagione per la sua Inter. Il giocatore sta venendo impiegato anche in questo Mondiale per Club e le sue qualità offensive saranno importanti per lo scacchiere nerazzurro. La Roma evita invece da parte sua una perdita del giocatore a zero, visto come il suo contratto era in scadenza il 30 di giugno, Questa plusvalenza porta fondi nelle casse del club, così da poter evitare eventuali sanzioni del Fair Play Finanziario.

Questa cessione da sola, sicuramente non basterà per restare dentro i paletti imposti dall'accordo con la Uefa e in casa romanista sta prendendo sempre più piede l'idea di un sacrificio importante, come quello di Evan N'Dicka. Il giocatore ivoriano, arrivato a zero nell'estate 2023 è uno dei pezzi pregiati della rosa capitolina e senza dubbio è tra i giocatori con il maggior numero di estimatori in giro per l'Europa. Classe 1999 dal fisico imponente, nell'ultimo anno alla sua fisicità ha aggiunto grande disciplina tattica, fornendo prestazioni di grandissima sicurezza e controllo dietro. Anche nei periodi bui di questo campionato è sempre stato tra i più positivi in campo, crescendo ulteriormente quando sulla panchina giallorossa si è seduto Claudio Ranieri.

Una grande plusvalenza è necessaria per rientrare entro il 30 giugno all'interno dei paletti della Uefa e se inizialmente il sacrificato sembrava poter essere Angeliño, nelle ultime ore sembra essere cambiata la prospettiva dell'Al-Hilal. La trattativa dello spagnolo con il club saudita era infatti molto legata al destino di Theo Hernandez. Il francese di proprietà del Milan aveva inizialmente rifiutato la destinazione, preferendo la pista Atletico Madrid e il rimanere in Europa. I Colchoneros hanno però momentaneamente fatto un clamoroso dietrofront, mentre il club allenato da Simone Inzaghi avrebbe convinto il fratello di Lucas ad accettare la propria corte. Angeliño in questa trattativa era il piano b del club e dovesse esserci la definitiva fumata bianca per Theo Hernandez, ecco come l'addio dello spagnolo sarebbe nuovamente fuori dalle idee di Massara e del club.

Si cambia così idea su chi possa essere il sacrificabile per il mercato estivo e tutti gli indizi sembrano puntare a Evan N'Dicka. Si poteva ipotizzare Mile Svilar fino a qualche settimana fa, ma ora le parti sono veramente molto vicine all'accordo sul rinnovo e questo dovrebbe blindare il portiere per il prossimo futuro. Resta così solo l'ivoriano come potenziale sacrificio per il mercato e stando a quanto emerge da Trigoria, nientemeno che il Real Madrid potrebbe essere l'acquirente per il difensore africano. Il prezzo fissato dal club giallorosso è alto, si parla di ben 40 milioni di euro per separare Gasperini dal suo difensore. Al momento la valutazione è molto elevata e non convince i Blancos, i quali hanno già speso 60 milioni per portare al Bernabeu un altro ex Roma in Dean Huijsen.

L'idea della sua cessione è ben più di una possibilità, tant'è che in casa romanista si sta già guardando in maniera molto approfondita a un possibile sostituto. Al momento l'uomo in pole position per il ruolo è Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano di proprietà del Bologna. Il giocatore ha tanti ammiratori in Premier League, in particolare nel Bournemouth, il quale sta pensando proprio a lui come primo innesto in caso di addio anche di Ilija Zabarnyj, dopo proprio aver ceduto Huijsen al Madrid. Il Bologna ha già fissato il prezzo e al momento fa riferimento alla clausola rescissoria di 28 milioni di euro sul contratto del sudamericano con i rossoblù. Cifra elevata che sta spaventando molte delle squadre sulle sue tracce, la cui scadenza è fissata fino al 15 luglio. Tra le interessate c'è anche l'Aston Villa e chissà che questo tris di interessate non possa spingere una di queste a farla scattare. In alternativa il centrale marocchino del West Ham, Nayef Aguerd, è una possibile alternativa.

Shomurodov: la Cremonese prova a inserirsi per l'uzbeko

Se la cessione di Paredes sembra ormai definita e potrebbe addirittura concretizzarsi nella seconda finestra disponibile per le squadre legate al Mondiale per Club, direzione Boca Juniors, diverso è il discorso per Eldor Shomurodov. Il giocatore uzbeko lo scorso anno ha rilanciato alla grande la sua carriera, giustificando in parte il grande esborso di circa 20 milioni spesi per portarlo nella Capitale dal Genoa nel 2021.

Come riportato nei giorni scorsi, il giocatore è stato messo nel mirino dall'Istanbul Basaksehir, il quale però non sta accelerando per chiudere la trattativa. Questo sta spingendo la Roma a guardarsi altrove per arrivare in fretta a un acquirente e nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti la neopromossa Cremonese per portare in Lombardia il giocatore. Sulle tracce del bomber asiatico c'è anche lo Stade Rennes, il quale punta a portarlo in Francia per la prossima annata.