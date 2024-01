Mercato Roma: ufficiale l'ingaggio di Dean Huijsen

Roma 6 gennaio 2024 - La notizia era ormai certa, si attendeva solo l'ufficialità tramite i comunicati dei club e ora questa è arrivata: Dean Huijsen è un nuovo giocatore della Roma. I capitolini hanno infatti completato l'iter legale per il trasferimento in prestito secco fino a giugno del centrale olandese classe 2005 dalla Juventus. La trattativa era giunta in porto nella giornata di ieri, con l'affondo decisivo di Tiago Pinto in serata che aveva portato il giocatore già in città. Non solo però meriti per il general manager giallorosso, anche lo stesso Mourinho si è mosso in prima persona per vincere la concorrenza del Frosinone e convincere il diciottenne ad accettare la corte dei lupacchiotti. Il tecnico portoghese avrebbe infatti telefonato personalmente al papà del giovane juventino Donny, ex attaccante dell'Ajax, presentandogli l'offerta romanista sin nei minimi dettagli. Una corte serrata che alla fine ha portato i risultati sperati.

L'arrivo nella Città Eterna e le visite mediche di ieri a Villa Stuart sono state propedeutiche per permettere oggi al ragazzo dei Paesi Bassi di potersi già allenare con il gruppo, senza la pressione di dover ancora svolgere pratiche burocratiche, già in mano agli uomini mercato di Roma e Juventus. Il classe 2005 in compenso ha avuto anche un colloquio faccia a faccia con lo stesso José Mourinho, come raccontato proprio dallo Special One nella conferenza stampa odierna a Trigoria, dove gli è stato presentato il piano di gioco e la filosofia di squadra. Il difensore sarà già tra i convocati per la sfida di domani contro l'Atalanta, anche se un suo impiego al momento non sembra nei piani di gara. Il trasferimento a titolo temporaneo è privo di alcuna clausola circa la sua permanenza futura sulla sponda giallorossa del Tevere, ma non è da escludere che a giugno i colloqui possano riaprirsi, nel caso in cui il giocatore riuscirà a mettersi in mostra con la maglia giallorossa. Ecco il comunicato del club capitolino sull'ingaggio semestrale del natio di Amsterdam.

L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Dean Huijsen dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Difensore classe 2005, nato in Olanda ad Amsterdam, Huijsen ha già esordito in Serie A e fa parte della nazionale olandese under 19.

“Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto", sono le prime parole di Huijsen da giocatore giallorosso. "Per me non è stato difficile scegliere la Roma: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi”.

“Nonostante la giovane età riteniamo che Huijsen possa offrire sin da subito il suo contributo in questa seconda parte della stagione: grazie alle qualità dei nostri ragazzi sono certo che il suo processo di inserimento nello spogliatoio sarà molto rapido e che Dean saprà a sua volta integrarsi velocemente nel nuovo contesto”, ha commentato il General Manager dell'area sportiva, Tiago Pinto.

Nella Roma, Huijsen indosserà la maglia numero 3. Benvenuto, Dean!