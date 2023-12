Mercato Roma: salgono le quotazioni di Theate. Spinazzola sacrificato?

Roma 31 dicembre 2023 - Tante possibilità, tante piste da percorrere e poco tempo per chiudere le trattative. La Roma ha bisogno di un difensore e ne ha bisogno quanto prima, perché nelle prime settimane del prossimo anno solare potrebbe ritrovarsi con un solo difensore centrale di ruolo disponibile, visto l'impegno di N'Dicka con la nazionale ivoriana, la pubalgia contro cui lotta Mancini e gli infortuni con cui sono alle prese Kumbulla e Smalling.

Questo clima frenetico rende molto difficile leggere tutte le mosse dei giallorosse: l'ingaggio di Bonucci sembrava cosa fatta e probabilmente avrebbe risolto il problema di numero della retroguardia romanista con un giocatore esperto che conosce la Serie A, ma i mal di pancia della tifoseria hanno fatto fare al club un passo indietro. L'ex giocatore della Juventus oggi all'Union Berlino sembra diretto al Genoa come possibile ripiego in caso di addio di Dragusin in questa sessione di mercato: il rumeno è sul taccuino anche di Tiago Pinto, ma le parole di ieri del suo procuratore, hanno lasciato trasparire scarse possibilità di riuscita da parte dei giallorossi.

Al momento la Roma continua a calcare le piste estere per trovare il giocatore che aiuterà ad arginare l'emergenza difensiva. Nelle ore scorse il favorito per il ruolo sembrava Chalobah, scontento per non essere mai stato utilizzato da Pochettino, da quando è arrivato a Stanford Bridge, soprattutto dopo l'ottima Premier League giocata dal nativo della Sierra Leone lo scorso anno. Il suo contratto ha cifre accessibili per le casse capitoline e l'ottimo rapporto con il Chelsea potrebbe agevolare la trattativa.

Tiago Pinto però prende tempo, il difensore inglese è inattivo da tempo e non conosce il campionato, una qualità che nelle ultime ore sta facendo salire le quotazioni di Arthur Theate, difensore del Rennes, già visto in Italia con la maglia del Bologna. Il belga è un difensore centrale, capace di interpretare sia il ruolo di braccetto nella difesa a tre, sia all'occorrenza di giocare in fascia. Il cartellino del belga ha però un costo elevato, il club francese chiede oltre venti milioni, per questo potrebbe essere necessario vendere prima di poter sferrare l'assalto decisivo.

Ecco che entra in gioco allora la situazione di Leonardo Spinazzola. L'esterno campione d'Europa nel 2021, ha un contratto in scadenza nel giugno 2024, ma potrebbe lasciare Roma già nei prossimi giorni, per evitare di perderlo poi a parametro zero in estate. Il Galatasaray ha avanzato un interessamento, ma la sua destinazione principale sembra poter essere l'Arabia Saudita, con l'Al-Hilal di Milinkovic-Savic in pole position. Oltre alla monetizzazione della cessione, il club giallorosso alleggerirebbe il proprio bilancio dei circa 6 milioni che dovrebbe al laterale da qui al prossimo giugno, andando così a regalare ampio margine nelle trattative anche in virtù del settlement agreement con la UEFA.

Gli altri possibili obiettivi per la difesa portano a Çaglar Soyoncu, centrale turco dell'Atletico Madrid, e Thilo Kherer del West Ham. Entrambe le trattative, però, al momento sono ancora fredde e nessuno dei due giocatori è vicino a vestire la maglia giallorossa.

FILIPPO MONETTI