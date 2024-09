Sangiuliano col brivido. Bene il Sant’Angelo. Crema e Fanfulla ko

SAN GIULIANO MILANESE (Milano)

Ci sono voluti i rigori ma il Sangiuliano City ha superato in Coppa Italia la Folgore Caratese che ospitava il match. Ora testa al campionato per i gialloverdi del ds Vito Cera che vogliono recitare un ruolo di assoluti protagonisti. "Potevamo - commenta il tecnico Albertini - chiudere il match nei novanta minuti, ma i ragazzi hanno fatto una grande partita, ora ci concentriamo sul campionato". Festeggia il passaggio del turno anche il Sant’Angelo che ha superato con il punteggio di 2 a 1 la Casatese Merate al Chiesa. Mister Brognoli può essere soddisfatto della prestazione dei rossoneri barasini e anche il suo collega Serafini, nonostante il risultato di marca opposta fatto registrare dal Fanfulla alla Dossenina che si è dovuto arrendere al quotato Piacenza (1-2). Ha dovuto dire addio alla Coppa Italia di serie D anche il Crema che nel primo turno è stato sconfitto per 2-1 in casa del Lentigione. Battute d’arresto che in settimana dovranno essere metabolizzate in fretta, così come le vittorie di Coppa dovranno essere archiviate con la giusta mentalità perché il campionato è sempre un’altra cosa e i 3 punti costringono ad una pressione psicologica differente nell’approccio e nella disputa della gara con la prima giornata che è sempre un’incognita.

Luca Di Falco