Neroverdi in visita al Cersaie, ecco la terza maglia. Domani lo scontro diretto con lo Spezia. Sassuolo, Carnevali: "Avvio comunque positivo»

SASSUOLO

"Dobbiamo essere sempre convinti dei nostri obiettivi, che la squadra conosce e condivide la società, e lavorare per raggiungerli". Quali siano gli obiettivi di cui dà conto la vicepresidente del Sassuolo Veronica Squinzi lo spiega, senza girarci troppo intorno, l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali quando dice che la volontà "è risalire quanto prima". Magari, il sotteso, già al termine di questa prima stagione di ‘purgatorio’ che vede il Sassuolo alle prese, aggiunge il dirigente, "con un campionato molto difficile e che conosciamo ancora poco".

La visita del Sassuolo al Cersaie non è stata solo l’occasione di presentare la terza maglia – losanghe bicolori , tra l’azzurro Mapei e geometrie ‘ceramiche’ (in foto) – ma anche quella per fare, attraverso i suoi massimi dirigenti, il punto sulla stagione e su quanto la stagione stessa riserverà ai neroverdi. Che, dopo un avvio così così, dopo la pausa hanno preso quota, hanno vinto tre gare di fila tra campionato e Coppa Italia e oggi sono terzi in classifica. ‘Vedono’, gli uomini di Grosso, la seconda posizione, complice lo scontro diretto contro lo Spezia in programma domani.

"Abbiamo cambiato molto, questa estate, ed è stato un percorso difficile e complicato che non poteva non influire sull’avvio di stagione: abbiamo fatto molte cessioni, inserito diversi profili nuovi e molti giovani: volevamo tenere tre big come Doig, Thorstvedt e Laurientè, per i quali le richieste non sono mancate, e ci siamo riusciti", spiega Carnevali, che parla di avvio di stagione "comunque positivo, al netto delle difficoltà che sapevamo avremmo trovato e sappiamo troveremo". Si dice tuttavia "fiducioso", Carnevali, promuove Fabio Grosso ("siamo convinti possa aiutarci nel nostro cammino") e conferma come la retrocessione non abbia intaccato le ambizioni di una società "che può contare su una proprietà forte, che sostiene il nostro progetto tecnico, che non è legato solo ai risultati della prima squadra, ma anche al tanto fatto con i giovani, con il femminile e con le iniziative sociali".

In chiusura, inevitabile, un punto sul mercato che verrà, con focus altrettanto inevitabile su Berardi. "La riabilitazione procede in modo soddisfacente. Il ritorno? A ridosso di fine ottobre, solo allora faremo le debite valutazioni, perché è importante che torni e che sia in piena efficienza. Resterà? Adesso l’importante è che Domenico ritrovi la condizione, e quanto al futuro con lui siamo sempre alla finestra: ci sono diversi fattori in gioco, anche se noi lo vorremmo tenere sempre. Quando si parla di Berardi e di mercato – conclude Carnevali -è sempre un bell’’intrigo" .

Stefano Fogliani