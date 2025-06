Sassuolo: incertezza sui portieri, Turati favorito ma il mercato può sorprendere

Andrea Consigli si è consegnato da tempo all’album dei ricordi, Horatiu Moldovan è tornato al mittente, in quel di Madrid, Stefdano Turati rientra da Monza e Giacomo Satalino e Alessandro Russo aspettano gli eventi, entrambi contrattualizzati ma chissà quando spendibili nella massima serie. Mentre il cesenate Jonathan Kilnsmann e Filip Stankovic, entrambi figli d’arte ed entrambi in evidenza la scorsa stagione a difesa delle porte di Cesena e Venezia, sono ipotesi appese al mercato che verrà. Porte girevoli in casa neroverde, dove la casella dei portieri non riserva meno incognite di quella, affollatissima, dei centravanti. Sei questi ultimi, tre, ad oggi, i primi.

Detto che la scelta pesa, e non poco, sugli equilibri del Sassuolo che verrà e che il candidato forte resta Stefano Turati (la scorsa stagione volle andarsene, ha giocato le ultime due stagioni in A retrocedendo, ma con Grosso ha già giocato, e vinto, un campionato in Ciociaria), vale la pena capire tuttavia anche che tipo di sorprese possa riservare il mercato al Sassuolo. Che ha in mano, come detto i destini sia di Satalino che di Russo (che tuttavia in A non hanno, di fatto, mai giocato), e studia le potenzialità e il futuro dei due figli d’arte già citati, ovvero Klinsmann e Stankovic. Il primo è in uscita da Cesena, e ragionevolmente ambito, il secondo dal Venezia, che lo sta riscattando dall’Inter ma potrebbe metterlo sul mercato. Il primo è più esperto (28 anni) ma la A non la conosce né l’ha mai bazzicata, il secondo è decisamente più giovane (classe 2002) ma la A l’ha appena giocata, e nemmeno male. A dire che nessuno dei due è, di fatto, quella garanzia che potrebbe essere invece un Turati ‘rimentalizzato’ dopo i tira e molla che lo hanno spostato da Sassuolo sia la stagione scorsa che quella precedente, e non senza qualche malcelata polemica legata ad ambizioni personali che hanno obbligato i neroverdi ad andare sul mercato.

La palla, in proposito, passa inevitabilmente a Fabio Grosso, che darà le indicazioni del caso agli uomini mercato neroverdi. Che qualche idea circa la possibile permanenza di Turati, immaginiamo, l’abbiano già. Diversamente, vien da dire, avrebbero riscattato quel Moldovan restituito invece all’Atletico Madrid nonostante la cifra che serviva a riscattarlo (meno di un milione di euro) fosse ampiamente alla portata.