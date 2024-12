Sorteggio Mondiale per club 2025, orario e dove vederlo in tv. Le avversarie di Inter e Juve: gironi, squadre, regole e stadi

Roma, 4 dicembre 2024 - Sta per nascere il Mondiale per club 2025. Giovedì 5 dicembre a Miami, alle 19 ora italiana (la cerimonia in diretta su Dazn e sul sito ufficiale della Fifa), si svolgerà il sorteggio del primo torneo iridato tanto voluto dalla Fifa. In lizza per il trofeo 32 squadre: si parte il 15 giugno a Miami, la finale è in programma il 13 luglio a New York. Otto i gironi, a rappresentare l'Italia ci saranno Inter e Juventus. Ogni gruppo avrà club di confederazioni diverse (tranne l'Europa che porterà negli States 12 squadre) e le squadre della stessa nazione non potranno sfidarsi nella prima fase. Nerazzurri e bianconeri sono inseriti in fascia 2, ma la squadra di Inzaghi - per questioni di ranking - è già certa di evitare le big europee e pescherà nell'urna una sudamericana della fascia 1. Per la Juve, invece, ci sarà subito una corazzata del Vecchio Continente. Intanto Dazn ha comunicato l'accordo globale firmato con la Fifa: tutte le 63 partite del Mondiale per club saranno trasmesse gratis.