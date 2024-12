Mondiale per club 2025, intesa con Dazn: tutte le partite gratis sulla piattaforma

Roma, 4 dicembre 2024 – Dazn ufficializza l’accordo con la Fifa per la trasmissione free-to-view del Mondiale per Club 2025. Tutti i 63 match del torneo saranno trasmessi gratuitamente sulla piattaforma. Il ceo di Dazn, Shay Segev, ha dichiarato: ''Questo accordo innovativo con la Fifa è un'importante pietra miliare nel percorso di Dazn finalizzato a diventare la piattaforma di intrattenimento finale per eccellenza scelta dagli appassionati di sport ovunque nel mondo. Siamo lieti di avere acquisito i diritti esclusivi di questo nuovo capitolo del calcio globale, che segna l'inizio della nostra collaborazione a lungo termine con la Fifa e consolida il nostro ruolo di piattaforma di riferimento del calcio. Dazn è l'unica piattaforma di streaming sportivo che ha una reale portata globale, con una tecnologia leader a livello mondiale e un obiettivo unico, quello di offrire la migliore esperienza digitale a tutti gli appassionati di sport. Faremo in modo che ogni tifoso possa seguire ogni momento di grande azione di questo nuovo torneo''.

Quando inizierà il Mondiale

Il Mondiale per Club, che avrà inizio domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami, ospiterà i 32 migliori club al mondo che si sfideranno in 12 sedi differenti dislocate negli Stati Uniti. La competizione durerà 29 giorni e culminerà con la finale al MetLife Stadium di New York domenica 13 luglio 2025.

I sorteggi

La partnership tra Dazn e Fifa inizierà giovedì 5 dicembre alle 19 ora italiana, con la trasmissione dei sorteggi dei gironi. L’accordo tra le parti prevede anche la condivisione sulla piattaforma streaming la library FIFA+, con i momenti iconici del calcio, il replay completo delle partite ed eventi in diretta.