Seconda categoria, tre i punti di differenza tra le prime della classe. Nel girone D il Loreto sempre più vicino alla promozione. Le Torri staccano il Cupramontana (che cade)

Possibile svolta nella Seconda Categoria? L’ultima giornata di sabato scorso, la venticinquesima delle trenta previste, segna la presenza di una nuova capolista solitaria nel girone C, dove si scinde la coppia Le Torri-Cupramontana: la squadra di Castelplanio infatti vince agevolmente contro il quasi retrocesso Borgo Molino (3-0) mentre cade malamente il Cupramontana a Corinaldo (2-0) perdendo il primato in coabitazione e scendendo al secondo posto a -3 dalla vetta. Non sono tanti i punti da recuperare, ma potrebbero essere decisivi a questo punto con sole cinque partite da giocare.

Nel girone D invece è sempre più vicino alla promozione diretta il Loreto, che vince ancora e conserva otto punti di vantaggio su chi insegue, l’Agugliano Polverigi.

Giornata 25. Girone C Risultati. Corinaldo-Cupramontana 2-0; Le Torri Castelplanio-Borgo Molino 3-0; Monsano-Avis Arcevia 0-0; Monte Porzio-Terre del Lacrima 0-0; Monte Roberto-Rosora Angeli 1-3; Olimpia Ostra Vetere-Aurora Jesi 4-0; Serrana 1933-Senigallia Calcio 2-1; Trecastelli-Chiaravalle 1-1.

Classifica. Le Torri Castelplanio 51; Cupramontana 48; Avis Arcevia 46; Olimpia Ostra Vetere 45; Chiaravalle 43; Trecastelli 42; Monte Roberto 41; Corinaldo 36; Aurora Jesi 33; Terre del Lacrima 30; Monsano 29; Rosora Angeli 28; Serrana 1933 25; Monte Porzio 21; Senigallia Calcio 19; Borgo Molino 8.

Prossimo turno. Aurora Jesi-Le Torri Castelplanio; Borgo Molino-Monsano; Chiaravalle-Monte Roberto; Cupramontana-Monte Porzio; Olimpia Ostra Vetere-Corinaldo; Rosora Angeli-Serrana 1933; Senigallia Calcio-Trecastelli; Terre del Lacrima-Avis Arcevia.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Falconarese 2-0; Ankon Dorica-Europa Calcio 6-0; Candia Baraccola-Villa Musone 3-1; Giovane Offagna-Piano San Lazzaro 1-1; Leonessa Montoro-GLS Dorica 3-0; Nuova Sirolese-Loreto 1-2; Palombina Vecchia-Osimo Stazione 2-1; SA Castelfidardo-Camerano 2 aprile.

Classifica. Loreto 57; Agugliano Polverigi 49; Ankon Dorica 48; GLS Dorica 42; Palombina Vecchia, Piano San Lazzaro 41; SA Castelfidardo 38; Villa Musone, Nuova Sirolese 34; Candia Baraccola 31; Falconarese 30; Osimo Stazione 28; Leonessa Montoro 26; Camerano 23; Giovane Offagna 17; Europa Calcio 8.

Prossimo turno. Camerano-Leonessa Montoro; Candia Baraccola-Palombina Vecchia; Europa Calcio-Agugliano Polverigi; Falconarese-Nuova Sirolese; Loreto-Ankon Dorica; Osimo Stazione Five-Giovane Offagna; Piano San Lazzaro-GLS Dorica; Villa Musone-SA Castelfidardo.

Andrea Pongetti