Serie C. FeralpiSalò incerottata al Silvio Piola di Novara

SALÒ (Brescia)

Aimo Diana ha chiesto alla sua FeralpiSalò di chiudere bene l’anno. Dopo aver salvato l’imbattibilità del Turina all’ultimo secondo con l’Arzignano (1-1), la squadra gardesana è decisa a velocizzare il suo passo in trasferta. Per riuscirci, però, dovrà superare un ostacolo impegnativo come il Novara e le numerose assenze con le quali la formazione verdeblù si presenterà al Piola. Sono infatti indisponibili sette giocatori, ma Diana punta sull’orgoglio di un gruppo che vuole consolidare il terzo posto.

FERALPISALÒ (3-4-2-1): Liverani; Pilati, Pasini, Luciani; Pietrelli, Zennaro, Balestrero, Boci; Di Molfetta, Cavuoti; Maistrello. All. Diana.L.M.