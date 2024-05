Serie D ed Eccellenza. Fossombrone, oggi assemblea Carta lascia la Castelfrettese Assemblea annuale della società sportiva di Fossombrone per fare il punto sulla stagione in serie D e definire le linee guida per il prossimo campionato. Movimenti di mercato in vista, con separazione delle strade tra mister Carta e la Castelfrettese, e tra il Sassoferrato Genga e l'allenatore Ricci.