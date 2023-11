Serie D. Orvietana, arriva il Real Querceta. Fiorucci vuole massima attenzione

Otto sconfitte, un pari, un solo successo. E’ il curriculum del Real Forte Querceta, avversario della domenica calcistica al Muzi. E’ una delle poche, se non l’unica Società a vantare il trittico per i colori sociali (nero, bianco, azzurro). Più colori ma pochi punti finora. Otto sconfitte, un pari, un solo successo. L’anno scorso la Società versiliese approdò ai play off perdendo al primo turno. Lo stesso cammino percorso, per un’altra volta negli ultimi cinque anni. Sono otto, gli anni di permanenza continua in serie D. Non è, quindi, da classificare fra i Club poco esperti. Domenica scorsa, il Real Forte ha messo paura alla capolista portandosi sul doppio vantaggio. Poi la partita ha preso una piega diversa, senza, però, dimenticare che tutte e tre le reti subite sono arrivate da palle inattive. Si potrà dire “fanno parte della partita” quale prima valutazione, come pure “l’ultima ha retto bene al confronto con la capolista”. Quasi certamente, di tutto un po’. Per concludere, l’Orvietana non dovrà pensare che sia una scampagnata. Fiorucci, a ragion veduta, chiede alla squadra un atteggiamento il più possibile “cattivo”. Vuole vedere, in campo, undici leoni. Quelli del Forte sono obbligati a tentare qualcosa come richiede la classifica. Se l’Orvietana sarà pronta a prevenirne le intenzioni e a prendere le redini della gara gli spazi creati sarebbero allettanti. Per certo, a farlo non saranno, Ricci e tantomeno Gomes e Onishchenko. Per il brasileiro si paventa un leggero stiramento. Il ragazzo ucraino ha un problema alla pianta del piede. Il capitano, nonostante le terapie, non è ancora al cento per cento. Sfuma, di conseguenza, la possibilità di confermare l’undici proposto a Poggibonsi. A sostituire Gomez è pronto Lorenzini.

Roberto Pace