Serie D "Questo Fossombrone ha carattere"

La grinta, la determinazione e anche il bel gioco che la squadra sa proporre sono state le componenti del Fossombrone per incamerare un risultato positivo nel match contro il S.Nicolò Notaresco. "Dopo un primo tempo – spiega l’allenatore Michele Fucili – dove abbiamo creato quattro o cinque occasioni da rete in contropiede, ci siamo trovati in svantaggio sull’ eurogol di Braccia. Nel secondo tempo siamo siano stati bravi a cercare il pareggio con ordine e a non dare fianco alle ripartenze avversarie. Il pareggio per quello visto in campo è più che giusto e il rammarico è non aver capitalizzato le occasioni, ma quando si va in svantaggio, anche pe le tante perdite di tempo, è difficile recuperare. Abbiamo dato tutto in campo. Cerchiamo di recuperare le energie e pensiamo subito alla temibile trasferta sul campo de L’Aquila di domenica prossima".

Sulla gara contro il Notaresco il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini aggiunge: "Partita maschia ben giocata, purtroppo siamo andati sotto con un bellissimo gol del Notaresco, da lì è iniziata la nostra rincorsa per ritrovare il pareggio, cosa che siamo riusciti a fare; ai punti sicuramente avremmo vinto noi, detto ciò guardiamo subito avanti per essere pronti per la prossima sfida a L’Aquila". Alla rete iniziale del giovane Braccia della Notaresco ha fatto riscontro il pareggio di Francesco Casolla. L’attaccante del Fossombrone con questa rete guida la classifica cannonieri con 6 gol, assieme a Pablo Ezequiel Banegas ( i due si incontreranno domenica prossima) ed Edoardo Leonardo della Sambenedettese.

"Un pari che altro non fa che confermare l’estremo equilibrio che vige nel girone. – commenta Francesco Tramontana, tifoso e da sempre vicino alla società –. Ogni gara è una battaglia, la gara dell’altro ieri è lo specchio di come la strada della salvezza sia costellata di trappole. Intanto, in una domenica che segna anche il ritorno in campo di Lorenzo Pagliari, il ‘Fosso’ porta a casa un punto in una giornata difficile, poteva starci la vittoria ma nel nervosismo odierno è già importante non averla persa. Certo, sarebbe stata una sconfitta immeritata, ma la storia del calcio di sconfitte immeritate ne è piena". Riguardo ai prossimi avversari, domenica hanno riportato a casa un buon punto da Avezzano (2 a 2), in classifca generale hanno gli stessi punti del Fossombrone (16).

Amedeo Pisciolini