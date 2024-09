Inter-Atalanta, Inzaghi lancia Lautaro: formazioni e dove vedere la partita in tv

Milano, 29 agosto 2024 – Primo big match stagionale a San Siro. L’Inter di Simone Inzaghi, distante due punti dalla Juventus di Thiago Motta, capolista, ospita l’Atalanta nell’anticipo della terza giornata. Si chiude il mercato venerdì 30 agosto con la sfida nerazzurra al Meazza, tra una squadra che vuole confermare lo scudetto sul petto e una che vuole inserirsi nella lotta, anche se ha dovuto inchinarsi al volere di Teun Koopmeiners ceduto alla Juventus. La Dea è reduce dalla vittoria in Europa League, ma anche da un inizio di campionato a corrente alternata (benissimo a Lecce, male a Torino) mentre l’Inter, che ha chiuso il mercato a giugno con Taremi e Zielinski a parametro zero, più Martinez in porta, vuole ovviamente confermare il titolo, ma con un occhio di riguardo alla Champions League per ritentare l’assalto dopo la finale di due anni fa. Siamo ancora agli albori della stagione, ma Inter-Atalanta è già una partita molto importante, soprattutto nell’ottica di una Juventus a punteggio pieno.

Probabili formazioni

Difficile che Simone Inzaghi cambi qualcosa dalla vittoria interna con il Lecce, a parte, ovviamente, Lautaro Martinez. L’argentino dovrebbe aver smaltito il fastidio muscolare che gli ha fatto saltare la seconda e sarà regolarmente a disposizione. Ergo: possibilità di maglia titolare. Al suo fianco toccherà ancora a Marcus Thuram, apparso in grande forma. Negli altri reparti scelte standard con Pavard, Acerbi e Bastoni dietro, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan gli interni di centrocampo, mentre sugli esterni toccherà a Darmian e Dumfries. Nell’Atalanta c’è Zaniolo alle prese con un problema muscolare, e allora spazio a Retegui prima punta con De Ketelaere e Brescianini a supporto. In mezzo Zappacosta e Ruggeri esterni, Ederson e Pasalic interni. Terzetto difensivo composto da De Roon, Godfrey e Djimsiti. Hien? Ha avuto l’influenza ed è fortemente a rischio. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Godfrey, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini

Precedenti

Sono 140 i precedenti totali tra Inter e Atalanta con 77 vittorie interiste, 36 pareggi e 27 sconfitte. Il primo precedente risale al 12 dicembre 1937 quando a Bergamo finì 1-1 con gol di Cominelli e Ferrari, mentre la gara di ritorno a Milano terminò 1-0 con rete di Ferraris. In generale l’Inter ha segnato contro l’Atalanta 248 gol a fronte di 128 subiti, con Sandro Mazzola miglior marcatore della sfida con 12 segnature. Sono invece 72 le partite giocate a Milano con 50 vittorie nerazzurre, 12 pareggi e 10 successi della Dea. I dati Opta parlano chiaro. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro l’Atalanta in campionato (6V, 5N), già striscia record contro questa avversaria in Serie A, e ha vinto tutte le quattro più recenti – l’ultimo successo della Dea risale all’11 novembre 2018 (4-1 al Gewiss Stadium). L’ultimo successo dell’Atalanta contro l’Inter al Meazza in Serie A risale al 23 marzo 2014 (2-1 grazie a una doppietta di Giacomo Bonaventura), da allora sette successi del club meneghino e tre pareggi, con uno score complessivo di 23-6. Dopo la sconfitta contro il Torino, l’Atalanta potrebbe perdere due delle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2017/18 (in quel caso sconfitte contro Roma e Napoli). L’Atalanta ha segnato in 22 delle ultime 23 gare di Serie A (49 reti nel parziale, 2.1 di media), l’unico match in cui non ha trovato il gol nel periodo è arrivato proprio contro l’Inter al Meazza, lo scorso 28 febbraio (0-4). L’Inter è l’avversaria contro cui Gian Piero Gasperini ha perso più partite da allenatore in Serie A: 15 su 29 (completano il quadro cinque vittorie e nove pareggi).

Le parole di Gasperini

Per Gasperini c’è da interrompere la maledizione di San Siro: non ha mai vinto. Una prima volta arriverà, forse domani? Il Gasp ci spera: “Non siamo mai riusciti a vincere, c’è sempre una prima volta – le sue parole – L’Inter è una squadra molto forte e questa è una partita che arriva presto, forse troppo, con tutte le difficoltà del caso. Giocheremo una gara importante con la nostra identità”. L’Inter ha di fatto confermato il blocco dell’anno scorso e ha subito aggiunto Zielinski e Taremi, praticamente saltando la fase di rodaggio. Gasp ha parlato così: “Sono in anticipo, il mercato lo hanno fatto subito e sono consolidati. La Juve? Ha fatto una campagna acquisti straordinaria e anche il Milan si è mosso. Poi vedo molto bene anche le squadre medie e pure il Napoli. Tutti hanno alzato il livello”. Mercato comunque stressante per l’Atalanta, con tante uscite e tanti innesti, ma per fortuna sta per finire e si può pensare solo al calcio giocato: “Non abbiamo potuto lavorare bene con la squadra, c’è rammarico ma dobbiamo recuperare con i nuovi innesti a campionato in corso”. Tra le decisioni più dolorose sicuramente la cessione di Koopmeiners. Il giocatore ha ottenuto ciò che voleva e l’Atalanta, alla fine, ha incassato bene. Pragmatico Gasperini: “Ha raggiunto ciò che desiderava, a noi ha dato tanto e sono tutti felici. Lo è la Juve, che ha un giocatore forte, lo è l’Atalanta. Tutti vissero felici e contenti”. Il 30 agosto chiude il mercato, poi la palla passerà solo al campo. Finalmente…

Orari e dove vedere la partita

Inter-Atalanta si disputerà venerdì 30 agosto alle 20.45 e verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di Dazn su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobile come Pc, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi abilitati. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e Marco Parolo.