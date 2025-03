La Serie A non si ferma: squadre in campo anche a Pasqua

Roma, 14 marzo 2025 – Se qualche giocatore aveva pensato di poter passare la domenica di Pasqua con i suoi familiari deve cambiare i piani. O per lo meno, deve farlo chi gioca per Empoli, Venezia, Bologna, Inter, Milan e Atalanta. Infatti, sono state rese ufficiali le date delle partite fino alla trentatreesima giornata, che si giocherà nel weekend pasquale. A differenza delle passate edizioni, quest'anno ci saranno partite anche nella domenica di Pasqua, e le squadre che si affronteranno sono proprio quelle elencate sopra: Empoli – Venezia, Bologna – Inter e Milan – Atalanta. Questa decisione è stata presa alla luce del calendario fittissimo di alcune squadre, con i numerosi impegni ravvicinati che non hanno lasciato altra scelta. Per esempio: l'Inter di Inzaghi ha raggiunto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, e il ritorno contro il Bayern Monaco si giocherà mercoledì 16 aprile. Inoltre, i nerazzurri saranno impegnati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il 23 aprile. A causa di queste due gare, la Lega ha scelto di inserire la gara di campionato tra Inter e Bologna domenica 20 aprile, per concedere il giusto riposo a seguito della sfida di Champions League e in vista del derby di ritorno contro il Milan. Se fino al 1978 era la normalità scendere in campo nella domenica di Pasqua, dal 2000 in poi è successo in appena due occasioni: l'11 aprile 2004, che vide proprio i nerazzurri protagonisti nella vittoria per 3-2 in trasferta contro il Perugia, e il 12 aprile 2009, dove, invece, si affrontarono Reggina e Udinese, con i friulani che ebbero la meglio grazie alla doppietta di Floro Flores. Per quanto riguarda il resto della giornata, le partite saranno divise tra il sabato santo e il lunedì di Pasquetta. Il 19 aprile si partirà con Lecce – Como alle 15, poi alle 18 ci sarà Monza – Napoli e alle 20:45 Roma – Verona. La domenica sarà aperta da Empoli – Venezia alle 15, poi sarà la volta di Bologna – Inter (18:00) e Milan – Atalanta (20:45). Lunedì, invece, la prima gara ad andare in scena sarà Torino – Udinese (alle 12:30), alle 15 si giocherà Cagliari – Fiorentina, alle 18 Genoa – Lazio e alle 20:45 Parma – Juventus.