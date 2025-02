Serie A, date e orari tv della 30° giornata e delle semifinali di Coppa Italia

Milano, 27 febbraio 2025 - In attesa di scoprire quale sarà la classifica di Serie A fra circa un mese, sono stati comunicati date, orari e programmazione televisiva della 30° giornata del massimo campionato, che andrà in scena in occasione dell’ultimo fine settimana di marzo. Il turno in questione prenderà il via sabato 29 marzo con due sfide fissate alle 15: Como-Empoli e Venezia-Bologna. Juventus e Genoa si affrontano alle 18, qualche ora prima rispetto a Lecce-Roma, in calendario alle 20:45. Domenica all’ora di pranzo ecco la sfida tra Cagliari e Monza, mentre Fiorentina-Atalanta e Inter-Udinese si svolgeranno rispettivamente alle 15 e alle 18. Occhi puntati, invece su Napoli-Milan con calcio d’inizio alle 20.45. Il 30° turno di campionato si concluderà lunedì 31 marzo con le ultime due partite: Hellas Verona-Parma alle 18:30 e Lazio-Torino alle 20:45.

Orari e programmazione tv

29/03/2025 Sabato 15.00 Como-Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia-Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus-Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce-Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter-Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Torino DAZN

Le semifinali di Coppa Italia

Sono state svelati anche le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa. Empoli-Bologna, prima semifinale, si giocherà il primo di aprile alle 21, mentre il giorno successivo alla stessa ora, le luci di San Siro si accenderanno per il derby della Madonnina fra Milan e Inter. Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Mediaset.

