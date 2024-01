Il turno e le date degli spareggi. La capolista Parma è a Modena

In attesa del posticipo tra Cittadella e Sampdoria che chiuderà la ventiduesima giornata, il programma odierno si preannuncia ricco di interesse, con incroci tra squadre in lotta per la promozione e formazioni pericolanti che sono costrette a raccogliere punti per allontanarsi dalla zona a rischio. In questo senso Venezia-Ternana conferma iquesti obiettivi così distanti. Attenzione a seguire come meritano le sfide tra Modena e Parma, che può dare continuità al volo della capolista, ma anche rilanciare la voglia di play off dei canarini, e incontri che mettono in palio punti preziosi come il duello diretto tra Sudtirol e Cosenza, Bari-Reggiana e Pisa-Spezia. Nel frattempo è stato ufficializzato il programma dei playoff e dei playout. Le sfide che proclameranno la terza squadra che salirà in serie A partiranno venerdì 17 e sabato 18 maggio con le gare ad eliminazione diretta del turno preliminare che coinvolgeranno le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto. Le semifinali sono invece in programma dal 20 al 25 maggio e si svolgeranno su incontri di andata e ritorno. La finale, sempre con andata in ritorno, si giocherà giovedì 30 maggio e domenica 2 giugno. Per quel che riguarda invece i play out, la doppia sfida che sancirà la quarta squadra che dovrà scendere in serie C è in programma giovedì 16 e giovedì 23 maggio.

IL TURNO: alle 14 Como-Ascoli; Cremonese-Brescia; Modena-Parma; Sudtirol-Cosenza; Venezia-Ternana – alle 16.15: Bari-Reggiana; FeralpiSalò-Lecco; Pisa-Spezia – domani alle 16.15: Cittadella-Sampdoria.

L.M.