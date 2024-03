Serie B Feralpi, c’è il Parma . Zaffaroni in difesa ritrova Ceppitelli e Balestrero

SALÒ (Brescia), 15 marzo 2024 – Continuano le manovre in casa della FeralpiSalò in vista dell’assalto di domani (si gioca a Piacenza con fischio d’inizio alle 14) alla corazzata Parma. Per quel che riguarda le condizioni della squadra, mister Zaffaroni ritroverà Ceppitelli e Balestrero in difesa, mentre Letizia partirà dal 1° al posto dello squalificato Felici. Il resto del gruppo è pronto a dare il massimo per fermare la squadra in testa alla classifica di Serie B e raccogliere altri punti per la salvezza (i play out sono a due lunghezze). Il pronostico di questa sorta di testacoda è dalla parte dei ducali, ma Zaffaroni chiede ai suoi di andare oltre i numeri e di portare avanti la rincorsa che ha trasformato queste ultime gare della stagione in altrettante finali.

In questo senso, al di là dell’avversario di turno, l’intento dei gardesani dev’essere quello di cercare di vincere ogni gara e questo dovrà essere l’obiettivo anche contro una formazione di assoluta qualità come quella di Pecchia. Mister Zaffaroni in questi giorni non ha puntato forte solo sulla convinzione dei suoi giocatori e sul lavoro tattico. In effetti ha insistito a lungo sulla necessità di non commettere errori che i gialloblù sfrutterebbero immediatamente, vanificando così i "programmi" che la FeralpiSalò può e deve trasformare in punti sonanti.