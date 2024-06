Show sul piccolo schermo. Partite, talk e collegamenti. Calcio a tutte le ore: la guida

Conto alla rovescia verso Euro 2024. Mancano solo 24 ore all’inizio del torneo più atteso dell’estate italiana. Gli azzurri dovranno difendere il titolo conquistato nel 2021 e per loro la fase a gironi inizia già questo sabato. La prima partita è Italia-Albania, sabato alle 21 al BVB Stadion di Dortmund. Giovedì 20 giugno, la sper sfida con la spagna, sempre alle 21 , all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. Terzo e ultimo match della fase a gironi è Croazia-Italia, lunedì 24 giugno alle 21 al Leipzig Stadium di Lipsia.

Ma come seguire l’Italia in tv? Tutte le partite saranno visibili in chiaro sulla Rai, ma saranno disponibili anche per gli abbonati Sky. Questo perché Entrambe le piattaforme hanno acquistato i diritti televisivi di Euro 2024 e trasmetteranno le gare degli Azzurri nel corso della competizione. Le partite saranno visibili anche in streaming attraverso abbonamento Now TV, oltre che alla piattaforma Rai Play.

Sky – che ha scelto come testimonial Giorgio Chiellini – potrà contare su ben tre studi, dove si alterneranno giorno dopo giorno conduttori, giornalisti, talent e ospiti chiave per presentare e analizzare, prima e dopo le sfide, tutti gli incontri della manifestazione: il primo studio si accenderà dalla sede centrale di Milano, il secondo sarà lo studio Home of adidas Football e troverà spazio nel cuore dell’evento a Berlino, a pochi passi dal Bundestag, mentre in occasione delle partite dell’Italia lo studio Sky sarà situato direttamente all’interno dello stadio. In cabina la coppia Caressa-Bergomi per le partite degli azzurri, si scalda la squadra “allenata” da mister Capello con Costacurta, Di Canio, Del Piero, Marchegiani, Marocchi e Minotti. La giornata tipo di Sky Sport inizierà alle 10 del mattino con la prima edizione dagli studi di Sky Sport 24, Guten Morgen Euro, lo spazio dedicato a tutte le news. Dalle 12.30 si continua con gli studi live da Berlino, dove dalle 13 è in diretta l’appuntamento con L’Europa è servita. In serata, dalle 18, sempre dalla Home of adidas Football, spazio agli approfondimenti dedicati ai match. Le gare della fase a gironi si giocheranno alle 15, alle 18 e alle 21 e in queste occasioni Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione dei pre e post partita nel nuovo super studio dedicato agli Europei, in diverse fasce orarie: dalle 14 alle 15 con una rubrica fissa, EuroGoleador, condotta da Sara Benci; dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 con Sky Euro Show. A seguire, dalle 23.30 alle 24.30, dal lunedì al venerdì, chiuderà la giornata l’appuntamento con Calciomercato – L’Originale. Sabato e domenica gli studi serali del fine settimana con Euroweekend, dalle 23.30 alle 24.30.

La Rai, come già detto, trasmetterà in chiaro tutte le partite dell’Italia, ma trasmetterà anche 30 delle 51 partite di Euro 2024. Sky in particolare promette collegamenti quotidiani con gli inviati dal ritiro di Iserlohn, aggiornamenti costanti sul torneo, interviste ai protagonisti, analisi e commenti pre e post gara. Nel dettaglio, c’è da aspettarsi un’immersione nella manifestazione con 31 gare in diretta tv, su Rai1 (22) e Rai2 (9); tutte le 51 partite in diretta radio su Radio1 e Radio 1 Sport; le rubriche dedicate, gli aggiornamenti e gli altri appuntamenti.

Ciascuna delle 31 partite (affidate alle quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni, Luca De Capitani e Sebino Nela) sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento: per quello delle gare in programma alle 18 ci saranno Francesca Spaziani Testa con in studio Katia Serra, Angelo Di Livio e l’ex arbitro Mauro Bergonzi per la moviola mentre per quelle in prima serata con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida ci saranno Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano.

La giornata. La programmazione comincerà alle 13.30 su Rai2 con “Dribbling”, condotto da Paolo Paganini con in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchini, Katia Serra e Laura Barth e con Giulia Stronati che curerà lo spazio del calciomercato. La seconda serata di Rai1 invece, subito dopo le partite, sarà occupata da “Notti Europee” con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi; con loro ci saranno Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciariello, Fulvio Collovati e Giusi Meloni che esplorerà il mondo social.

Gli Europei coinvolgeranno a tutto campo anche RaiPlay: "L’ambizione è quella di superare i 600mila device collegati durante i Mondiali del Qatar e i 500mila degli ultimi Europei – spiega la direttrice Elena Capparelli – Su RaiPlay e RaiPlay Sound proporremo le 31 partite in diretta". Su RaiPlay ci sarà anche “Gli EuroPlay - l’altra Nazionale”, un talk ironico condotto da Michela Giraud per seguire le partite con uno spirito meno ufficiale e più spontaneo insieme a Chef Mariola, l’esperto di segni zodiacali Simone Carponi, la giornalista Francesca Brienza, l’ex calciatore Davide Moscardelli, Carlo Amleto e Mirko Matteucci: "Sara’ un salotto in cui avremo protagonisti legati alla partita e non, cercando di sdrammatizzare le tensioni che si creano quando seguiamo le partite" anticipa il direttore Contenuti Digitali Maurizio Imbriale.