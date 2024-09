Calcio giovanile: ko nella prima casalinga contro il Trento. Debutto amaro per l’Accademia

Debutto in campionato con sconfitta per l’Accademia Spal, che a Vigarano Mainarda si è dovuta arrendere di fronte a un Trento costruito per puntare alla promozione. È finita 0-2, con le ragazze di Leo Rossi che erano riuscite a mantenere inviolata la porta per tutto il primo tempo nonostante la pressione della squadra ospite, che ha colpito un palo dopo appena un minuto. Nella ripresa però il Trento ha sbloccato il punteggio con una conclusione di esterno di Mosaner e nel finale ha raddoppiato con un colpo di testa di Tomasi. Un ko che non deve condizionare il percorso dell’Accademia Spal, che in questo avvio di serie C deve fare i conti con un calendario particolarmente complicato.

Domenica prossima infatti le biancazzurre (nella foto Spal) sono attese da una trasferta molto impegnativa sul campo del Venezia, che all’esordio ha travolto il Gatteo Mare con una cinquina in terra romagnola (0-5).

Per rivedere l’Accademia Spal a Vigarano Mainarda invece bisognerà attendere domenica 22 settembre, quando la squadra di Leo Rossi ospiterà il Tavagnacco.