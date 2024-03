Calcio giovanile. Primavera al Centro con il fanalino Alessandria. Ingresso gratis col sostegno della Curva Ovest

È una giornata speciale per la Spal Primavera, non tanto per un turno di campionato che la vede impegnata in casa contro il fanalino Alessandria, ma perché al centro sportivo Fabbri si prevede una cornice di pubblico che raramente si vede in campo giovanile. L’impossibilità di seguire la prima squadra a Vercelli nello scontro diretto in programma domani contro il Sestri Levante, ha infatti indotto il gruppo Curva Ovest Ferrara a chiamare a raccolta la tifoseria biancazzurra in occasione della gara di campionato della Primavera. Oggi alle 14,30 in via Copparo quindi la squadra di Grieco avrà il privilegio di giocare in un contesto da campionato professionistico, una grande occasione per mettersi in mostra e continuare a lottare per un posto in zona playoff. La corsa della Spal Primavera si è interrotta improvvisamente dopo otto risultati utili di fila sabato scorso sul campo dell’Albinoleffe, che sfruttando la possibilità di giocare in superiorità numerica per oltre un tempo ha vinto 5-2 compiendo il sorpasso in classifica. Ora i biancazzurri sono quinti a braccetto col Venezia, ma la coppia formata da Udinese e Albinoleffe che occupa la terza posizione è ad una sola lunghezza di distanza.

La società spallina naturalmente ha apprezzato la decisione dei tifosi di seguire la squadra di Grieco, e per favorire l’affluenza di pubblico ha comunicato che per l’occasione l’ingresso al centro sportivo Fabbri sarà completamente gratuito, con cancelli aperti a partire dalle 13,30. L’Under 17 e l’Under 15 biancazzurre invece saranno di scena domani sul campo dell’Arzignano, con i ragazzi di mister Pedriali determinati a raccogliere la dodicesima vittoria consecutiva. Doppio impegno casalingo per le selezioni Under 16 e Under 14 Pro: la formazione di mister Daniele Buriani domani ospiterà il Vicenza, mentre quella di mister Roberto Buriani attende il San Marino Academy. In campo femminile invece l’Accademia Spal mercoledì scorso non ha potuto disputare il recupero di campionato in casa contro il Padova a causa del maltempo, con la gara che è stata ricalendarizzata per giovedì 11 aprile alle 14,30 a Vigarano Mainarda. Domani alle 14,30 comunque la squadra di Leo Rossi tornerà in campo, in trasferta contro il Venezia Calcio 1985 sesto in classifica. Una partita complicata, ma le biancazzurre devono assolutamente risalire la graduatoria.

s.m.