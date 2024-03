Dal campo. Il clinic di Di Carlo prima del match degli Azzurri. Oggi allo stadio allenamento a porte aperte

In occasione della partita dell’Italia Under 21, Mimmo Di Carlo è finito in cattedra. Proprio così, perché prima dell’incontro della selezione guidata da Carmine Nunziata (nella foto) l’allenatore della Spal è stato il protagonista di un interessante clinic di aggiornamento organizzato dall’Aiac.

Nella sezione Aia situata presso lo stadio Mazza, il tecnico ciociaro e i suoi collaboratori hanno approfondito il tema della costruzione del gioco col 4-4-2 nella contrapposizione con i diversi moduli. Dalle parti di via Copparo invece Antenucci e compagni proseguono a pieno regime la preparazione in vista della partita in programma sabato prossimo allo stadio Del Conero. In realtà non si registrano novità significative sul fronte degli acciaccati, coi vari Fiordaliso, Peda e Bruscagin che restano in dubbio per l’incontro coi biancorossi.

Oggi è il giorno dell’allenamento settimanale a porte aperte, fissato alle 14,45 allo stadio Mazza. Per l’occasione, tifosi e appassionati potranno accedere all’impianto direttamente dai varchi dei settori di tribuna pari a partire dalle 14,30.

SETTORE GIOVANILE. Si è chiuso con due pareggi il doppio confronto tra Spal e Albinoleffe sul terreno del centro Sportivo Fabbri. L’Under 17, dopo il vantaggio firmato da Tarolli nel primo tempo, è stata raggiunta nella ripresa dal gol dal dischetto di Riva. La squadra di mister Pedriali conserva il primo posto in classifica, ma viene agganciata dal Vicenza che però deve ancora osservare il turno di riposo. Stesso risultato ma con rimonta portata a termine dai biancazzurri invece per l’Under 15 di mister Viviani che ha raggiunto il pareggio in pieno recupero, grazie al gol messo a segno da Paiola. Ampia vittoria in amichevole per l’Under 16, che si è imposta per 7-1 sui coetanei del Mantova, mentre il derby sul campo del Bologna che ha visto protagonista l’Under 14 Pro è terminato 0-0. La Primavera di mister Grieco invece è rimasta a riposo in concomitanza con gli impegni delle nazionali di categoria.

s.m.