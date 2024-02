Giovanili biancazzurre. L’Accademia conquista la Coppa Juniores. Pari della Primavera

L’Accademia Spal stravince la finale col Riccione e conquista la Coppa Juniores Emilia Romagna. Un titolo importante per il settore giovanile femminile, ad un anno di distanza da quello ottenuto nella categoria Under 15 che conferma la qualità del lavoro effettuato dal responsabile Rotondi e da tutti i collaboratori della Spal in rosa. Ad Osteria Grande (provincia di Bologna) l’ultimo atto della competizione finisce con un roboante 7-4 per la squadra di Orrù che chiude i conti nella prima mezz’ora portandosi addirittura sul 4-0. L’incontro poi prosegue con tante reti ed emozioni, fino al definitivo 7-4 per le biancazzurre (a segno due volte Zappaterra, tre volte Jaszczyszyn, una volta Salimata, oltre ad una autorete). In campo maschile invece la Spal Primavera ottiene un pareggio particolarmente amaro contro il Padova (1-1), facendosi rimontare nei minuti finali.