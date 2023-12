Giovanili biancazzurre. Primavera vicina alla zona playoff

La Spal Primavera ha trascorso il Natale in sesta posizione, a -1 dall’Udinese che occupa l’ultimo posto utile per disputare i playoff. Si tratta comunque di un piazzamento che soddisfa in pieno mister Grieco e il club biancazzurro, che dopo il fisiologico ridimensionamento della scorsa estate avevano indicato la salvezza come principale obiettivo per il campionato Primavera 2.

Un pizzico di preoccupazione sul valore della squadra era sorta, considerando che dopo le prime tre giornate la Spal era in fondo alla classifica con tre sconfitte. Invece, passo dopo passo i biancazzurri hanno iniziato ad ingranare, e senza il passo falso di qualche settimana fa sul campo del fanalino Feralpi Salò sarebbero in piena zona playoff. Meglio comunque vivere alla giornata, senza alzare eccessivamente l’asticella. Al giro di boa mancano due turni, a partire dalla trasferta sul campo del Vicenza in programma tra due settimane. Mister Grieco guarda avanti con fiducia, e la soddisfazione di aver già fornito alla prima squadra altri due giocatori, prima Angeletti e poi Deme (nella foto).