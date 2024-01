Giovanili biancazzurre. Weekend di amichevoli: under 17 con la Cremonese

Non è ancora tempo di ripresa dei campionati per le varie selezioni giovanili biancazzurre, che nel weekend disputeranno comunque una serie di amichevoli. Test in terra lombarda per l’Under 17 di mister Pedriali (nella foto), che farà visita alla Cremonese, squadra che milita nel campionato Under 17 riservato alle selezioni di serie A e B.

L’Under 16 di mister Buriani, che ha chiuso l’anno in zona playoff, ospiterà l’Ancona, mentre l’Under 15 di mister Viviani è attesa da un’amichevole contro il Balca Poggese. Test locale anche per l’Under 14 Pro che scenderà in campo contro la X Martiri.

Ecco il programma: Cremonese-Spal (Under 17, oggi alle 12 a Cremona), Spal-Ancona (Under 16, domani alle 14,30 al centro sportivo Fabbri), Spal-Balca Poggese (Under 15, domani alle 10,30 al centro sportivo Fabbri), Spal-X Martiri (Under 14 Pro, domani alle 12,30 al centro sportivo Fabbri). Intanto, oggi in via Copparo scatterà la prima edizione del torneo giovanile femminile ‘Befana in Spal...la’ che vedrà protagoniste le selezioni Under 12 di Genoa, Hellas Verona, Sassuolo e Spal.

Il torneo prenderà il via al mattino con un girone all’italiana nel quale le quattro squadre partecipanti si affronteranno tra loro e si concluderà nel pomeriggio con lo svolgimento delle due finali.