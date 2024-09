I prossimi impegni della Spal saranno tutti ravvicinati. E’ l’occasione per cercare di risalire la classifica. Carpi, Milan, Entella: tre gare in una settimana

Il recupero terminato a reti inviolate tra Torres e Milan Futuro permette di guardare in maniera più fedele la classifica di serie C, con tutte le 20 squadre del girone B che hanno giocato quattro partite. Senza penalizzazione, la Spal occuperebbe la quattordicesima posizione a braccetto con la Pianese, a quota 4 punti con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Peccato però che i biancazzurri siano partiti da -3, quindi la realtà è che in questo momento la squadra di Dossena (nella foto) è penultima in coabitazione col Sestri Levante, con una sola lunghezza di vantaggio sul fanalino Legnago Salus ancora fermo al palo. Per questo, tende ad assumere un‘importanza fondamentale il trittico di incontri ravvicinati che in meno di una settimana (da lunedì a domenica) metterà di fronte ad Antenucci e compagni prima il Carpi, poi il Milan Futuro e infine la Virtus Entella. Le prime due sulla carta sono le gare abbordabili, anche se il Carpi è ancora imbattuto e il Milan Futuro è reduce da un pareggio incoraggiante sul campo della Torres. La Virtus Entella invece comanda il campionato assieme al Pescara, e sarebbe bello poterla affrontare in uno stadio Mazza bollente dopo un bel filotto di vittorie. Intanto, dopo la giornata di riposo di ieri la Spal torna a lavorare oggi al centro sportivo Fabbri con la prima di tre sedute mattutine che precederanno il posticipo di campionato contro il Carpi, in programma lunedì prossimo alle 20,45 allo stadio Mazza.

Nel frattempo, la prevendita dei biglietti per la gara coi biancorossi prosegue presso la rivendita autorizzata Ticketone L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31 e online sul sito di Ticketone, oltre a allo Spal Point del centro commerciale Le Mura e lo Spal Store di via Mazzini. Inoltre, ieri pomeriggio è scattata la prevendita per il successivo match casalingo in programma domenica 29 settembre alle 18,30 allo stadio Mazza contro la Virtus Entella. Anche in questo caso i tagliandi sono disponibili presso la rivendita autorizzata Ticketone L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31, online sul sito di Ticketone e presso Spal Point del centro commerciale Le Mura e Spal Store di via Mazzini.

s.m.