Il 25enne napoletano ha ricoperto tutti i ruoli del suo reparto, agendo soprattutto da terzino. Per caratteristiche e duttilità, può ricordare Fiordaliso. In difesa ecco lo svincolato Polito: lo scorso anno al Messina

La cessione di Philipp Breit al Catanzaro nell’ultimo giorno di mercato ha indotto il club biancazzurro a intervenire per aggiungere un ulteriore tassello nella batteria dei difensori. Del resto, la retroguardia ha perso Alessandro Fiordaliso per diversi mesi a causa della lesione del legamento crociato del ginocchio, e non si vogliono correre rischi. Per questo la Spal ha tesserato (fino al 30 giugno 2026) Vincenzo Polito, difensore classe 1999 che era rimasto senza contratto dopo aver giocato 27 gare ufficiali con la maglia del Messina nell’ultima stagione. Nei primi anni della propria carriera Polito ha militato in serie D per poi approdare in Lega Pro nel campionato 2019-20 con la maglia della Cavese. Da quella stagione la serie C girone C è stato il suo torneo di riferimento, passando dalla Casertana al Monterosi, dalla Viterbese al Potenza e infine al Messina dove ha giocato assieme a Dumbravanu e Rosafio.

Per caratteristiche e duttilità, può ricordare Fiordaliso. Polito infatti nella propria carriera ha ricoperto tutti i ruoli della difesa, agendo soprattutto da terzino. Il 25enne napoletano comunque ha agito tante volte anche in posizione centrale, regalando a mister Dossena alternative in tutti i ruoli della linea a quattro. Di sicuro, la difesa si presenta ora come il reparto nettamente più completo, con addirittura 12 atleti a disposizione: Arena, Bachini, Bassoli, Bruscagin, Sottini, Calapai, Fiordaliso, Iglio, Mignanelli, Polito, Saiani e Ntenda. Nel frattempo, dopo la ripresa degli allenamenti di ieri pomeriggio, il programma della squadra di Dossena prosegue oggi con una doppia seduta al centro sportivo Fabbri (alle 9,30 e alle 16,30). Da domani a sabato poi Antenucci e compagni lavoreranno sempre di mattina in via Copparo, dove gli allenamenti si svolgono a porte chiuse. Infine, si ricorda che è ancora aperta la campagna abbonamenti.

I tifosi potranno sottoscrivere la tessera (online sul sito di TicketOne o presso le rivendite autorizzate e lo presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura) fino a venerdì prossimo alle 18,30, due giorni prima del match casalingo contro la Lucchese.

