Il grande ex spallino al mattino sarà alla Sala Estense per la presentazione del libro a lui dedicato. Una maglia celebrativa per Massei

Torna Oscar, el capitan. Torna a Ferrara per festeggiare i suoi 90 anni (!), e domattina si offrirà alla Sala Estense a chi andrà a salutare e applaudire il più grande di sempre nella più che centenaria storia della Spal. L’occasione è, alle 11, la presentazione della sua biografia "L’oriundo, il capitano, l’esempio", scritta da Enrico Menegatti per le Edizioni Minerva, in vendita nel pomeriggio allo store dello stadio.

Nel prepartita con l’Entella poi Massei (nella foto), che si sposterà al "Mazza", riceverà dal club una maglia celebrativa col suo nome. Oscar sarà raggiunto da tanti ex compagni e giovani cresciuti nel suo periodo di permanenza in biancazzurro.

Giorni felici tra il 1959 e il 1968, iniziati con il quinto posto in A e chiusi con una retrocessione nella stagione che Massei visse solo in parte per la labirintite che lo costrinse a chiudere la carriera a 34 anni.

Tutta serie A, tranne una B vinta al primo colpo, e lui lì a dirigere l’orchestra con grande classe. Di recente la Spal è tornata ad assaggiare la serie A per tre anni e si sono rivisti a Ferrara giocatori di gran livello, da Meret a Petagna, da Floccari a Kurtic e agli stessi Lazzari e Antenucci. Ma un altro Massei, noi non lo abbiamo visto.

VITA DA EX.

Dopo la batosta di Terni, il Legnago fanalino di coda cambia allenatore per cercare di dare una svolta e non arrendersi a una stagione di sole sofferenze: via Daniele Gastaldello e arriva Matteo Contini, che da giocatore vestì la casacca biancazzurra nella stagione 2000/2001, in serie C1.

m. m.