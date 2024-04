Il lavoro di Conti sul vivaio: "Non era facile dopo tante partenze». "Soddisfatto del settore giovanile . Galeotti? Spero resti qui a lungo»

Assieme al responsabile del settore giovanile De Gregorio, a Francesco Conti è stato assegnato l’incarico tutt’altro che banale di mantenere il vivaio biancazzurro ad alti livelli nonostante la retrocessione della prima squadra in C, con tutte le conseguenze del caso. "Non è stato facile, perché abbiamo perso diversi ragazzi che sono andati a giocare in squadre che militano in campionati più competitivi, per esempio il Primavera 1 – ricorda –. La selezione Under 15 è quella che ci ha rimesso di più, mentre Under 16 e Under 17 hanno perso qualche pezzo mantenendo gruppi di buon livello. La Primavera fa storia a sé: abbiamo scelto di allestire una squadra più giovane mandando qualche elemento in serie D. Era un’incognita, invece grazie al lavoro mister Grieco è riuscito a dare una certa mentalità ai ragazzi, che dopo una partenza difficile sono in corsa per i playoff. Non è un obiettivo imprescindibile, perché mantenere la categoria era la cosa davvero importante, ma ce la giocheremo fino alla fine. E anche Under 17 e Under 16 stanno disputando ottimi campionati". Nessuno meglio Conti può capire cosa stia provando Galeotti, un portiere cresciuto nel vivaio di via Copparo arrivato a giocare in prima squadra. "Cesare merita questa soddisfazione – assicura –, perché ha ottenuto tutto attraverso il lavoro quotidiano. Ho sempre apprezzato la sua determinazione: non ha mai mollato un centimetro. La stagione nella Primavera di Scurto lo ha consacrato: è stato tra i protagonisti di un gruppo che ha sfiorato i playoff nel massimo campionato, e subito lo hanno richiesto in serie C. Da ferrarese e spallino mi auguro che rimanga titolare in biancazzurro tanti anni, magari anche in altre categorie: può migliorare ancora tanto, l’importante è che non perda la mentalità e la forza di volontà".

s.m.