Il record da non invidiare. Trenta giocatori schierati senza trovare l’assetto. Spal in cerca di continuità

C’è una classifica nella quale la Spal è campione d’inverno. Purtroppo è una graduatoria che non porta alcun vantaggio alla squadra di Colucci, che al termine del girone di andata risulta quella che ha utilizzato più giocatori in assoluto. Addirittura 29 atleti diversi schierati nelle prime 19 giornate di campionato, che salgono a 30 se consideriamo la Coppa Italia serie C nella quale Daniel Dumbravanu ha collezionato un gettone da 120 minuti.

Nel girone B di serie C nessuno ne ha utilizzati così tanti, e nell’intera Lega Pro soltanto l’Atalanta Under 23 è arrivata a quota 29, ma trattandosi di una seconda squadra è difficile fare un paragone.

Nel girone B, i biancazzurri precedono Perugia, Juventus Next Gen e Rimini – tutte squadre che hanno avuto un percorso travagliato – che hanno mandato in campo 28 giocatori.

Dando un’occhiata alle formazioni che stanno facendo meglio, il Cesena ne ha utilizzati 24 così come il Pescara, e la Carrarese 23.

Quelle che hanno fatto ricorso a meno atleti invece sono Lucchese e Gubbio, ferme a quota 22. Ma chi sono i 29 calciatori schierati da Mimmo Di Carlo e Leonardo Colucci, e chi sono quelli che hanno il minutaggio più alto? Com’era prevedibile, davanti a tutti troviamo Mirco Antenucci (1.285 minuti) che nelle ultime giornate ha giocato di meno ma ha saltato soltanto una partita.

Seconda posizione per Enrico Alfonso (1.203’), ormai titolare inamovibile, davanti a Fabio Maistro (1.169’). Ai piedi del podio c’è Marco Carraro (1.140’), seguito da Matteo Bruscagin (1.076’) e Patryk Peda (1.047’). Sfiorano quota mille minuti Alessandro Tripaldelli (981’), Riccardo Collodel (961’), Raffaele Celia (961’) e Nahuel Valentini (923’).

Una curiosità su Collodel, che nonostante occupi l’ottavo posto di questa classifica è – dopo capitan Antenucci – l’atleta che ha giocato più partite (17 su 19). Chiude la Top 11 Simone Rabbi (777’), inseguito da Matteo Bertini (759’), Alessandro Fiordaliso (755’), Emanuele Rao (691’) e Niccolò Contiliano (633’). Alessandro Bassoli è soltanto 16° con 630’ disputati, ma da quando è arrivato nessuno ha giocato quanto lui.

Anche Matteo Arena (587’) era un punto di riferimento prima del grave infortunio, così come Luca Siligardi (515’).

Sono invece delle seconde linee Filippo Puletto (515’), Mattia Del Favero (507’) e Alessandro Orfei (443’). Nicola Dalmonte è fermo a 369’ per causa di forza maggiore, mentre Marco Rosafio (286’) è stato tra le principali delusioni del girone di andata e Fabio Parravicini (232’) si è perso per strada dopo un avvio promettente. Praticamente non pervenuti a causa dei rispettivi infortuni Giuseppe Iglio (112’) e Dario Sits (50’), infine Tommaso Angeletti (46’), Filippo Saiani (15’) e Serigne Deme (5’) sono tre 18enni chiamati in causa in un momento di emergenza assoluta.

Stefano Manfredini