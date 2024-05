Il torneo di calcio a 7 organizzato al ’Centro Fabbri’. Ai dipendenti Spal il triangolare contro staff e giornalisti sportivi

È finito con la vittoria dei dipendenti Spal il triangolare di calcio a 7 organizzato giovedì scorso al centro sportivo Fabbri. Un appuntamento ormai classico di fine stagione, al quale hanno partecipato anche le formazioni dei giornalisti sportivi ferraresi e dello staff tecnico biancazzurro. Nel primo incontro lo staff tecnico spallino ha superato 3-2 i giornalisti con Zuculini sugli scudi. Tra gli altri, la selezione allestita dal direttore sportivo Fusco era composta anche da Andreini, mister Di Carlo, Campagnolo e Di Gregorio. I giornalisti – guidati in panchina da mister Malaguti – hanno pagato un atteggiamento troppo spregiudicato. Nel secondo match invece è finita a reti inviolate tra i giornalisti e dipendenti Spal, col responsabile scouting Conti che ha fatto la differenza tra i pali. Inevitabilmente la terza sfida rappresentava una sorta di finale, con lo staff tecnico che aveva a disposizione due risultati su tre per aggiudicarsi il torneo. Invece, un po’ a sorpresa l’hanno spuntata i dipendenti Spal di misura grazie all’autorete di De Gregorio. Una bella soddisfazione per l’addetto stampa Marchetti e compagni, che si sono presi la rivincita dopo la bruciante sconfitta rimediata contro i giornalisti nell’edizione precedente del torneo. Ecco i risultati delle partite: Staff tecnico Spal-Giornalisti sportivi 3-2, Dipendenti Spal-Giornalisti sportivi 0-0, Dipendenti Spal-Staff tecnico Spal 1-0. Classifica finale: Dipendenti Spal 4 punti, Staff tecnico Spal 3, Giornalisti 1.