La Carrarese vola sulle ali dell’ex Finotto. Arrivato a gennaio, ha già segnato 5 reti

Con 135 presenze e 29 gol, Mattia Finotto è entrato di diritto nella storia della Spal. Non è mai stato un stato un giocatore in grado di fare davvero la differenza, ma i tifosi biancazzurri lo ricordano con affetto. Anche perché il suo nome riporta alla mente gli anni d’oro della doppia promozione dalla Lega Pro alla serie A. L’attaccante trevigiano poi è tornato a Ferrara da gennaio 2022 a gennaio 2023, fornendo un contributo positivo in un contesto più che mai complicato. Finotto poi ha cambiato maglia altre tre volte, passando prima al Cosenza, poi alla Triestina e infine alla Carrarese, dove si è accasato nell’ultima finestra di mercato. Finotto non è mai stato un goleador implacabile, almeno fino a qualche mese fa. Certo, in serie C con la squadra di Semplici era arrivato in doppia cifra, ma i numeri che sta realizzando con la maglia della Carrarese fanno davvero impressione.

In una manciata di partite infatti la punta di Pieve di Soligo ha segnato cinque reti, compresa quella decisiva per superare la Juventus Next Gen nell’ultima giornata. Tutto questo, senza nemmeno giocare sempre dal primo all’ultimo minuto. Le statistiche infatti dicono che Finotto va in rete ogni 113 minuti, una media davvero clamorosa che il diretto interessato spiega così: "Sono entrato in una squadra già rodata, nella quale sono riuscito ad inserirmi bene – ha confessato dopo l’ultima partita di campionato –. Il merito è anche dei miei compagni, perché i gol non li segno da solo scartando tutti: mi arrivano dei buoni palloni con continuità, inoltre il gioco proposto da mister Calabro ci permette di creare davvero tante occasioni da gol. Il rammarico è non riuscire a concretizzarle abbastanza. Sono arrivato in una squadra molto forte, con diversi giocatori che hanno militato anche in categorie superiori: la Carrarese è competitiva e lo stiamo dimostrando".

Nella Carrarese, l’ex spallino non agisce da terminale offensivo. Nel 3-4-2-1 dei gialloblù, Finotto è uno dei due giocatori che gravitano sulla trequarti alle spalle di Capello. Una posizione che gli permette di sfruttare maggiormente gli spazi senza dare punti di riferimento agli avversari. Poco più di un anno fa, subito dopo aver lasciato Ferrara, Finotto ha incrociato la Spal da avversario nello scontro diretto di Cosenza, una delle gare più amare dello scorso campionato di serie B. Ma stavolta l’attaccante tornerà a calcare il manto erboso dello stadio Mazza, che lo ha visto impegnato l’ultima volta con la maglia della Spal nel dicembre 2022 contro il Palermo. E si profila un bel duello a distanza con Mirco Antenucci, col quale ha condiviso l’enorme soddisfazione della promozione in serie A.

