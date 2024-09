La Spal sta sondando profili esteri, dove le trattative sono possibili. El Kaddouri e Bidaoui al vaglio. Tanti i Paesi col mercato aperto

In un calcio sempre più globale, anche gli addetti ai lavori di serie C seguono con attenzione i campionati esteri. Pure quelli meno conosciuti dal grande pubblico. Così, in questa fase così particolare, per completare l’organico la Spal guarda anche ad una serie di Paesi nei quali il mercato è ancora aperto. Ecco la lista dei campionati nei quali è ancora possibile effettuare trasferimenti: Brasile, Danimarca, Norvegia, Olanda, Portogallo e Bulgaria (fino a oggi), Austria e Croazia (fino a domani), Belgio e Polonia (fino a venerdì prossimo), Qatar, Romania e Svizzera (fino a lunedì prossimo), Messico (fino al 10 settembre), Grecia (fino all’11 settembre), Russia (fino al 12 settembre), Turchia e Serbia (fino al 13 settembre).

Risulta che il club biancazzurro stia cercando opportunità anche in questi tornei, fermo restando che la preferenza andrebbe a chi conosce già il campionato italiano. Nei prossimi giorni ne sapremo di più: di sicuro si attende la stretta finale per Omar El Kaddouri e magari sviluppi nella trattativa con Soufiane Bidaoui (nella foto).

s. m.