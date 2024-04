La squadra riprenderà ad allenarsi domani al Centro Fabbri. Al momento non previste amichevoli. Due giorni di rompete le righe

Dopo la trasferta di Olbia, che ha chiuso il campionato della Spal, mister Di Carlo ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che riprenderà ad allenarsi domani al centro sportivo Fabbri. Il programma non è ancora ufficiale, ma risulta che i biancazzurri effettueranno tre sedute a porte aperte, sempre alle 10,30 in via Copparo. L’intenzione di società e staff tecnico è di continuare a lavorare almeno fino a metà maggio, probabilmente sempre con tre o quattro allenamenti nella fase centrale della settimana. Al momento non sono previste amichevoli, e non è detto che Antenucci e compagni ne disputeranno. È possibile però che la Spal venga contattata da qualche club impegnato nei playoff, magari quelli che salteranno i primi turni. Detto questo, per ora non si è verificato alcun contatto e la preparazione proseguirà con una serie di allenamenti. È chiaro però che in questo momento ai tifosi interessa soprattutto sapere quello che accadrà nel corso dell’estate in vista della prossima stagione. Quindi la costruzione della nuova Spal, che dovrà partire dal nuovo responsabile dell’area tecnica.